Greek Touch by Ante Barišić

1). Vaš novi ciklus na FAA (Fine Art America) nosi izazovni naslov Greek Touch - Reverie. Koji su bili povodi za realizaciju ovoga ciklusa?

Ja sam se u ranijem razdoblju bavio kiparskim zanatom. Grčke skulpture, poprsja i reljefi su me jako privlačili radi njihove povijesti, pa sam odlijevao visokokvalitetne i detaljne reprodukcije iz materijala prema mojim formulacijama, koje su tada bile inovativne i to na svjetskoj razini. Među najvažnijim reprodukcijama bili su Venera Miloska i Nika Samotračka, Dionis, bog vina i plodnosti, Posejdon, boga mora, i Asklepije, bog liječništva, poprsje Aleksandra Velikog i Agamemnonova maska. Sada, kako se bavim digitalnim slikarstvom, pažnju mi je privukla "Atenska škola", poznata freska talijanskog renesansnog umjetnika Rafaela, koja se nalazi u Apostolskoj palači u Vatikanu. Atenska škola kao i 3D umjetnost antičke grčke bili su povod za nastanak ciklusa Greek Touch - Reverie, kao dvodimenzionalne umjetnosti.

2). To je vrlo zanimljiva priča. Možete li navesti neki zanimljiv detalj o vašoj svestranosti, vezano za umjetnost?

Evo jedan primjer koji se dogodio u samom startu. Prilikom istraživanja reaktivnih smola i njihove primjene ja sam došao na ideju da izmislim nove do tada nepoznate materija za odlijevanje skulptura i reljefa. Moje formulacije su se temeljile na reaktivnim smolama i mineralnim punilima. U to doba bio sam u Dubrovniku okružen prijateljima, poznatim kiparima koji su pokazali veliki interes za moje novotarije. Da bi dokazao vrijednost tih novih materijala odlučio sam izraditi dvadesetak reljefa s dubrovačkim motivima. I ako prvi put u životu, izmodelirao sam modele, napravio negativne silikonske kalupe i izradio stotinjak odljevaka te ih dovršio bojama i patinama tako da su izgledali kao da su od starog zlata, srebra, bronze ili kamena. Ponudio sam ih poduzeću Minčeta i gospar Miho Mrša ih je postavio u dućane uglavnom na Stradunu a nešto i u Cavtatu. Prodano ih je u određenom razdoblju peko 10.000 komada ( deset tisuća reljefa). Dalje ja nisam imao interesa, moje formulacije su bile dokazane. Postoje još i danas dokazi osoba koje su radile na prodaji tih reljefa. I tako u digitalno doba povezao sam moje iskustvo s novim digitalnim mogućnostima i stvorio slikarski ciklus Greek Touch - Reverie.

3). Svi su likovi u ovom ciklusu izmaštani?

Ovdje se ništa ne temelji na promatranju stvarnog svijeta već na temelju moji mentalnih slika i koncepata. Inspiracije crpim iz iskustva i poznavanja raznih područja stvarajući sasvim nove ideje a ponekad kao umjetnik lutam i sanjarim pa zato moj ciklus i nazivam 'Reverie'. Moja mašta je brža od mene, volio bi kad bi mogao malo usporiti ali ne ide. Ovako imam osjećaj da nikada neću moći završiti započeto. Jer čim jednu ideju pretvorim u stvarnost u mašti je stotinu novim koje čekaju red.

4). Dvije, tri riječi o tehnici?

U bloku za crtanje, nacrtam olovkom skicu iz moje mašte, skeniram je i unesem na ekran računala. Pomoću nekog programa za digitalno slikarstvo, nastavim s radom sve dok nisam zadovoljan. Ponekad radim skicu direktno na ekranu programa.

5). Što je još novo u atelijeru?

Upravo završavam ciklus Croatia Touch - Reverie. To će biti posvećeno hrvatskom turizmu i ljubiteljima svega hrvatskog.

6). Planovi?

Srediti dosad urađeno i izraditi umjetničku monografiju.