Novi ciklus vulkanskih apstrakcija Duška Šibla

Akademski slikar Duško Šibl, svakako jedan od malobrojne skupine vodećih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor respektabilnog opusa, kontinuirano slika i danas.

Pred nama je novi ciklus apstrakcija u akrilu na srednjim formatima platna, apstrakcije posve užarene, čista magma iz vulkanskog grotla razlijeva se nezaustavljivo po bjelini.

Silovito energija, probuđena i nesklona svima, vrišta i gmiže munjevito iz podzemlja, iz središta planete, noseći pakao i uništenje, sučavajući se sa zemaljskom površinom neumitno i reklo bi se zauvijek.

Prasak boja rasprskavajuće se širi volumenom, praćen potpulom tutnjavom, zviždukom, urlikom iz utrobe zemlje.

Nemjerljiva energija napokon se je oslobodila i svakom sekundom prekriva sve više prostor oko vulkanskog kratera, pretvarajući svijet u užarenu, crvenu vrelinu koja natkriva sve.

Šibl slika i oslobađanje energije ali i metamorfozu koja zahvaća sve vidljivo jer više ništa neće biti isto kao prije kratkog vremena.

Bljesak kolora raskriljuje tamu, dok vrelina ulazi u svaku zemljinu poru, zauvijek je zatvarajući, tlo se guši, sve prestaje a lava i dalje nadire, sve su širi i deblji njezi vatreni krakovi, koji dosižu sve živo i neživo.

Sjajan žestoki vulkanski ciklus akrila s apstraktnim motivima Duška Šibla na srednjim formatima, oko kojih sve bukti i gori.