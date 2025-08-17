Novi ciklus vulkanskih apstrakcija Duška Šibla
Akademski slikar Duško Šibl, svakako jedan od malobrojne skupine vodećih suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, autor respektabilnog opusa, kontinuirano slika i danas.
Pred nama je novi ciklus apstrakcija u akrilu na srednjim formatima platna, apstrakcije posve užarene, čista magma iz vulkanskog grotla razlijeva se nezaustavljivo po bjelini.
Silovito energija, probuđena i nesklona svima, vrišta i gmiže munjevito iz podzemlja, iz središta planete, noseći pakao i uništenje, sučavajući se sa zemaljskom površinom neumitno i reklo bi se zauvijek.
Prasak boja rasprskavajuće se širi volumenom, praćen potpulom tutnjavom, zviždukom, urlikom iz utrobe zemlje.
Nemjerljiva energija napokon se je oslobodila i svakom sekundom prekriva sve više prostor oko vulkanskog kratera, pretvarajući svijet u užarenu, crvenu vrelinu koja natkriva sve.
Šibl slika i oslobađanje energije ali i metamorfozu koja zahvaća sve vidljivo jer više ništa neće biti isto kao prije kratkog vremena.
Bljesak kolora raskriljuje tamu, dok vrelina ulazi u svaku zemljinu poru, zauvijek je zatvarajući, tlo se guši, sve prestaje a lava i dalje nadire, sve su širi i deblji njezi vatreni krakovi, koji dosižu sve živo i neživo.
Sjajan žestoki vulkanski ciklus akrila s apstraktnim motivima Duška Šibla na srednjim formatima, oko kojih sve bukti i gori.
