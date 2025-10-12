Strujni krug najavljuje novosti

Objava novog javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u vrijednosti 21,2 milijuna eura, otvara novo poglavlje u razvoju e-mobilnosti, poručili su iz Strujnog kruga. Iz udruge ističu kako, osim aktualnog natječaja koji vrijedi za obrte i pravne osobe, uskoro dolazi i natječaj usmjeren na taksi prijevoznike i dostavna vozila, vrijedan oko 45 milijuna eura. Procjenjuje se da bi se, kroz ove natječaje i redovne tržišne kupnje, ukupan broj električnih vozila u Hrvatskoj mogao značajno povećati.

"Ovo je ključan trenutak za e-mobilnost u Hrvatskoj, a broj električnih vozila na našim cestama mogao bi se udvostručiti do kraja iduće godine. Poticaji su snažan impuls, a naš je cilj da tranzicija prema zelenijem prometu bude jednostavna i dostupna svima", izjavio je Hrvoje Prpić, predsjednik udruge Strujni krug.

Aktualni poziv, objavljen prošlog tjedna, već sada donosi konkretne prilike za tvrtke i obrte koji planiraju elektrificirati svoj vozni park. Poticaji pokrivaju do 40 % vrijednosti vozila, a po prijavitelju je moguće ostvariti potporu do 90.000 eura, odnosno do 10 vozila po tvrtki ili obrtu. Prijave se zaprimaju od 15. listopada u 9 sati, isključivo elektronički putem sustava eFZOEU.

Iz Strujnog kruga napominju kako, za razliku od prijašnjih godina, autokuće više ne podnose prijave u ime kupaca, već ovaj put kupci sami otvaraju račun, ispunjavaju prijave i prilažu dokumentaciju, što proces čini zahtjevnijim, ali i transparentnijim.

Kako bi svojim članovima olakšao prijavu, Strujni krug je pripremio detaljne upute, vodiče i podršku tijekom cijelog postupka te će u Telegram grupi udruge omogućiti razmjenu iskustava i savjeta među članovima.