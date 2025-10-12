Metan radi probleme na Antarktici

Znanstvenici su otkrili alarmantnu pojavu koja izbija ispod oceana oko Antarktike - metan koji zagrijava planet počinje curiti kroz pukotine na morskom dnu, a broj novih izvora raste "zapanjujućom brzinom", pokazala su nova istraživanja. To je izazvalo strahove da su predviđanja budućeg globalnog zagrijavanja možda podcijenjena.

Velike količine metana nalaze se u rezervoarima koji su se tijekom tisućljeća formirali ispod morskog dna diljem svijeta. Ovaj nevidljivi, klimatski štetni plin može izlaziti kroz pukotine na dnu oceana, često se otkrivajući nizom mjehurića koji se uzdižu prema površini.

O ovim podmorskim izvorima metana još se malo zna - kako točno funkcioniraju, koliko ih ima i kolika količina metana zapravo dopire do atmosfere, a koliko ga "pojedu" mikrobi koji se hrane metanom u dubinama oceana.

Znanstvenici su posebno zainteresirani jer metan u prvih 20 godina nakon što uđe u atmosferu zadržava oko 80 puta više topline od ugljičnog dioksida.

Nova otkrića u Rossovom moru

Metanski izvori u Antarktici među su najmanje istraženima na svijetu, pa je međunarodni tim znanstvenika odlučio detaljnije ih proučiti. Kombinirali su akustične preglede s broda, podvodne robote i ronioce koji su uzorkovali različite lokacije u Rossovom moru, na dubinama između 5 i 240 metara.

Ono što su pronašli bilo je iznenađujuće: više od 40 izvora metana u plitkim vodama Rossova mora, prema studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications.

Mnogi od tih izvora pojavili su se na mjestima koja su ranije višestruko proučavana, što upućuje na to da su novi. To bi, prema izvješću, moglo značiti "temeljnu promjenu" u ispuštanju metana u toj regiji.

"Nešto što se smatralo rijetkim sada postaje uobičajeno", rekla je Sarah Seabrook, morska znanstvenica iz Earth Sciences New Zealand i jedna od autorica izvješća.

Svaki novi izvor izazivao je "trenutno uzbuđenje koje je ubrzo zamijenila tjeskoba i zabrinutost", dodala je Seabrook.

Potencijalna prijetnja za klimu i život u oceanu

Strah je da bi ti izvori mogli brzo prenijeti metan u atmosferu, čineći ih izvorom zagađenja koji nije uključen u sadašnje klimatske projekcije. Osim toga, metan može imati kaskadne učinke na morski život.

Zašto se ti izvori pojavljuju, još nije jasno. Istraživači ispituju povezanost s klimatskim promjenama.

Na suprotnom kraju svijeta, u Arktiku, povećano ispuštanje podzemnog metana već je povezano s topljenjem leda, rastom temperature, promjenama razine mora i postupnim izdizanjem kopna nakon posljednjeg ledenog doba.

To može stvoriti povratnu petlju: klimatske promjene povećavaju ispuštanje metana, a metan dodatno ubrzava klimatske promjene.

Znanstvenici uskoro kreću natrag na Antarktiku na dva mjeseca dodatnih istraživanja.