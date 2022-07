Strije: ožiljci koji nose najljepše uspomene

Iako svaka žena mašta da će tijekom života uspješno izbjeći strije, tek mali broj sretnica u tome i uspije. Koža je naš najveći organ i kroz život izložena je ozbiljnim izazovima kako bi ostala u dobrom stanju. Strije najčešće vezujemo uz trudnoću,no mogu se pojaviti već u pubertetu, kod naglog rasta, kod debljanja i mršavljenja tokom života, a najčešće i tijekom trudnoće.

Zašto se strije pojavljuju?

Strije su "pukotine" na koži, odnosno oštećenja vezivnog tkiva kože zbog manjka elastičnosti kože ili zbog naglog i jakog rastezanja kože, ali i hormonalnog disbalansa. Nemoguće ih je u potpunosti ukloniti, no s vremenom postaju sve slabije vidljive. Isprva su strije crvene, ponekad čak i tamnoljubičaste, no one s vremenom blijede i postaju gotovo neprimjetne. Osim nama samima, naravno, piše Mamin kutak.

Strije se pojavljuju i kod muškaraca i žena i dok se kod muškaraca najčešće javljaju na rukama, ramenima, a ponekad i prsima, kod žena su najčešće na trbuhu, bokovima, butinama, ali moguće i rukama i grudima.

Kako ih izbjeći?

S obzirom da su strije djelomično uvjetovane i genetikom, ponekad ni svi uloženi napori neće biti dovoljni da se strije u potpunosti izbjegne, no mnogo je toga što možemo učiniti za svoju kožu i tako maksimalno smanjiti rizike za pojavu strija. Najčešće prvo pomislimo na kreme i ulja, no često se zaboravlja koliko je važno kožu hidratizirati iznutra, dovoljnim unosom tekućine (svakako najbolje vode). Svakako s ciljem izbjegavanja pojave strije želimo postići da nam koža bude nahranjena i elastična, jer je tada i puno otpornija na širenje i skupljanje.

Trikovi za smanjiti rizik za pojavu strija: