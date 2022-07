Najgore navike po pitanju cuge

Pića, kao i hrana, imaju važnu ulogu u zdravlju organizma te utječu na težinu, zdravlje srca, jetru, mentalno zdravlje i fizičku spremnost.

Evo koje biste navike, kad su pića u pitanju, trebali izbjegavati...

Birate pića s visokim udjelom masnoća - pića s visokim udjelom masnoća, a to se odnosi uglavnom na mliječne napitke, mogu dovesti do rizika od srčanih bolesti. Neke studije pokazuju da veliki unos mliječnih proizvoda povisuje razinu kolesterola u krvi.

Dijetna pića - u nastojanju da smanje unos šećera i generalno kalorija, mnogi biraju dijetalna pića. No, ona mogu učiniti više štete nego što ste mislili. "Dijetalna pića sadrže umjetna sladila koja mogu potaknuti mozak na pohranjivanje masnoća. Zbog toga i ona mogu nanijeti štetu organizmu", rekla je liječnica Amy Shapiro.

Ignorirate šećer u napicima - osim vode, kad je u pitanju zdravlje jetre, važan je i unos šećera. Prema studiji objavljenoj u časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology jedno ili više zaslađenih napitaka dnevno kroz pet do sedam godina može uzrokovati bolest masne jetre. Zamjena vodom, prirodnim sokom, zaslađenim čajem i sličnim napicima s manjim udjelom šećera, osigurat će i zdravlje jetre.

Ne pijete dovoljno vode - konzumacija vode ključna je za funkcioniranje organizma. Redovno pijenje vode smanjuje rizik od mnogih bolesti jetre.

Pretjerujete s kofeinom - postoji nešto što su stručnjaci odredili kao razumna količina kave dnevno i ako je prijeđete, vašđe će tijelo osjetiti posljedice. Česta konzumacija kave i energetskih napitaka povisuju puls i tjeraju srce da radi jače nego što je potrebno. Ako volite kavu, obratite pažnju na znakove da je pijete previše - ubrzani rad srca, nesanica, tjeskoba, pojačano znojenje, žgaravica...

Previše proteinskih napitaka - premda proteinske napitke uglavnom piju ljudi koji su u formi, koji treniraju, i to kako bi dodatno ojačali mišiće i povećali snagu, pretjerivanje s proteinskim napicima dovest će do pada fizičke spremnosti. Studija objavljena Nutrition Society otkrila je da dugoročno uzimanje ovakvih napitaka može dovesti do gubitka minerala u kostima i oštećenja bubrega, piše EatThis.

Redovno pretjerivanje s alkoholom - brojne studije pokazale su povezanost alkohola i problema sa zdravljem. Ako pijete veće količine alkohola, na udaru vam je doslovce gotovo svaki dio tijela. Povećava se rizik od visokog krvnog tlaka, srčanih bolesti, bolesti jetre, probavnih problema, rizik od karcinoma, oslabljenog imunološkog sustava, ali i problema s pamćenjem i mentalnim zdravljem, piše CDC. Nema ništa loše u umjerenom, povremenom uživanju u koktelu, pivu ili vinu, no premda ne postoji univerzalna granica za svakog čovjeka, generalno se pet ili više alkoholnih pića odjednom smatra teškim opijanjem.