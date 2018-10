Stres nam smanjuje - mozak?!

Stres nije više tako tihi ubojica kako ga volimo zvati - sve su češće loše vijesti koje se šire internetom poput požara, upozoravajući nas da je ritam života dosegnu kritičnu razinu kod većine zaposlenih.

U skladu s tim je i istraživanje čiji su rezultati objavljeni u američkom znanstvenom časopisu Neurolgy, a koje je pokazalo da osobama u 40-ima i 50-ima koje imaju u tijelu visoku razinu kortizola, što znači da su pod jakim stresom, mozak lošije funkcionira.

U istraživanju je sudjelovalo više od 2000 osoba kod kojih nisu uočeni znakovi demencije. Ispitanici su rješavali različite testove kojima im je mjeren kapacitet mozga, sposobnost razmišljanja i rješavanja zadataka. Testove su ponovili za osam godina, a tada im je izmjerena i razina kortizola. Pokazalo se da su osobe koje su imale veću količinu kortizola u organizmu, imale manji mozak.

"Rezultati me nisu iznenadili kada govorimo o mentalnim sposobnostima pod utjecajem stresa, ali me iznenadilo to što se ispitanicima smanjila moždana masa. Ako su ovakvi rezultati zabilježeni kod osoba u 40-im i 50-im godinama, zastrašujuće je što se događa kod starijih", rekao je Fargo.

Kortizol utječe na brojne funkcije te je vrlo važno otkriti kolika razina ovog hormona je štetna za mozak

"Suvremeni život podrazumijeva brži tempo i puno više stresa. Stres znači visoku razinu kortizola jer je to odgovor tijela na opasnost. Nikada nije prerano naučiti se nositi sa stresom. To podrazumijeva tehnike opuštanja koje bi svatko od nas trebao savladati", kaže drugi autor studije dr. Sudha Sesdari, profesor neurologije na Institutu za Alzheimer i neurodegenerativne bolesti u San Antoniju.

"Mozak je vrlo osjetljiv, ali i gladan. Zahtijeva ogromnu količinu hranjivih tvari i kisika kako bi pravilno funkcionirao. Ako tijelo te resurse toši na borbu sa stresom ostaje ih premalo za mozak i dolazi do problema s pamćenjem", objašnjava Keith Fargo, stručnjakinja za Alzeimer.