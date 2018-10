Meteoropatija - stvaran ili izmišljen problem?

Meteoropatija pogađa sve dobne skupine stanovništva u moderno doba, ne više naše bake i djedove, pa se s pravom postavlja pitanje je li ona mit ili stvarna bolest modernoga doba.

Zaključak istraživanja je gotovo jednoglasan - radi se pravom, objektivno dokazanom stanju za koje su poznati kemijski uzročnici, pa kad vam netko kaže da ga boli jer će se vrijeme promijeniti, vjerujte mu...

Naime, vremenske promjene izazivaju elektromagnetske impulse koji ljudski organizam potiču na reakciju i prilagodbu. Za to su dokazani kemijski medijatori koje luči adenohipofiza, to su ACTH koji pojačava stanje stresa, dakle stalno ste u iščekivanju nečega negativnog, nečega što po vas nije povoljno. I smanjuje se lučenje endorfina, to su naši unutarnji hormoni koje luči mozak da bi se osjećali ugodno, bez stresa i komotno.

Meteoropatija obuhvaća svako pogoršanje raspoloženja ili zdravstvenog stanja povezano s promjenom vremenskih uvjeta, a i dalje je najčešće nalazimo kod kroničnih bolesnika, uglavnom starijih.

Najizloženiji su ljudi koji boluju od kardiovaskularnih, plućnih ili degenerativnih bolesti osteomuskulatornog sustava.

Simptomi se javljaju 24-48 sati prije nego što će doći do same promjene vremena. U stanjima kada raste odnosno pada tlak zraka i kada se pojačava vlažnost u zraku.

Ti će ljudi točno znati kako su naše stare bake nekad znale kad lome kosti bit će promjena vremena, to je živa istina, nije mit.

Vrijedi znati i da su posebno osjetljivi na vremenske promjene psihijatrijski pacijenti.

Suvremeni način života koji podrazumijeva provođenje najvećeg dijela vremena u zatvorenom prostoru oslabio je ljudske adaptivne mehanizme.

Meteoropatije nema kod ljudi koji rade na otvorenome.

To su ljudi koji vole prirodu, ljudi koji se bave profesionalno i puno borave u prirodi, to su sportaši, planinari, alpinisti. Kod njih nema meteoropatije, odnosno postotak je zanemariv. Upravo je zato jedini lijek protiv meteoropatije - boravak na otvoreme.

Pomoći mogu i neki biljni preparati, dokazano je da preparati od lavande ili paprene metvice blagotvorno djeluju na ublažavanje tegoba kod meteoropatije.