Strahovi koji nam stoje na putu sretnog života

Ljudi se, u teoriji, jako trude da budu sretni i rade sve kako bi došli do nje, no to ima jednu prilično neugodnu nuspojavu - žele spriječiti bilo koji osjećaj tjeskobe pa onda razviju depresiju.

Njihova potreba da ostanu u zoni komfora često im se nenamjerno vrati. Naime, žive dosadan, siguran život i izbjegavaju rizike što ih sprječava da žive ispunjen život.

Stoga, evo pet strahova koje nabijamo sami sebi:

Neuspjeh - jedan od najčešćih strahova na planeti je strah od neuspjeha. Sramotno je propasti. To može ojačati uvjerenje da je bolje ne probati nešto. Također ljudi mogu izbjegavati nešto gdje uspjeh nije zajamčen. Konačno, tako možete propustiti sve životne lekcije i mogućnosti koje vam mogu pomoći da postignete uspjeh.

Odbijanje - mnogi ljudi izbjegavaju stvari poput upoznavanja novih ljudi ili pokušaja stupanja u novu vezu zbog straha od odbacivanja. Čak i pojedinci koji su već u braku ponekad izbjegavaju pitati svog dugogodišnjeg supružnika za nešto, zbog straha da će osoba reći "ne". Bilo da se bojite zatražiti broj telefona osobe koja vas privlači ili povišicu od šefa, strah od odbijanja može vas ostaviti na mjestu. A propuštena prilika mnogo je gora od odbijanja.

Osuđivanje - normalno je da želite biti voljeni. Ali strah od osuđivanja može vas spriječiti da živite svoj život. Istina je da će vas neki ljudi oštro osuditi bez obzira na sve. Ali povjerenje u sebe da ste mentalno dovoljno snažni da živite u skladu sa svojim vrijednostima ključ je za dobar život.

Promjena - živimo u svijetu koji se stalno mijenja i to se događa brže nego ikad prije. Unatoč toj činjenici postoje mnogi ljudi koji se boje promjena, pa im se stalno odupiru. Zbog toga možete propustiti mnoge dobre prilike koje vam se nađu na putu. Riskirate da ostanete na jednom mjestu jer izbjegavate promjene.

Usamljenost - strah od usamljenosti ponekad može uzrokovati da ljudi odbijaju sami živjeti ili čak da ostanu u lošim odnosima. Također, strah od usamljenosti može stvoriti situaciju u kojoj ljudi opsesivno koriste društvene mreže i ne uspostavljaju odnose s ljudima u stvarnom životu. Istraživanja pokazuju da je to jednako štetno za zdravlje kao i pušenje, važno je okružiti se zdravim ljudima i zdravim socijalnim interakcijama.