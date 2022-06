Strager Things i Runnig Up That Hill

Serija Stranger Things ponovo je lansirala singl "Running Up That Hill" na ljestvice slušanosti, a jedan od glavnih glumaca, Jamie Campbell, pojasnio je da je slušao verziju Placeba dok se pripremao za ulogu. Obrada singla je jedna je od najprepoznatljivijih pjesama alt rock velikana koji donose presjek karijere i novi album na zagrebačku Šalatu u ponedjeljak 27. lipnja. Sudeći prema setlistama turneje bend će je svirati i u Zagrebu.

Pjesmu "Running Up That Hill" u originalu potpisuje Kate Bush, a nakon što smo ju mogli čuti u četvrtoj sezoni svjetski popularne serije Stranger Things, ponovo zuzeo vrhove ljestvica slušanost. No zvijezda serije Jamie Campbell Bower kaže da je kao veliki fan Placeba slušao njihovu verziju dok se pripremao za ulogu Vecne. Kako kaže, dok je pokušao ući u um demonskog svorenja, pomagalo mu je slušati "Running Up That Hill" u izvođenju Placeba.

Placebo - "Running Up That Hill"

Verzija Placeba iz 2003. godine našla se na njihovom albumu "Covers", a već od samog izdanja polučila je veliki uspjeh. Uvrštena je u seriju O.C. zbog čega je postala popularna u SAD-u i UK-u, a uskočila je i na top 50 UK ljestvicu singlova. Njihova verzija "Running Up That Hill" je isto korištena u soundtracku filma Daybreaker, serijama "Big Little Lies" ili "How To Get Away With Murder", a ostaje jedan od najdražih pjesama za čuti live na koncertima.

Engleski art-rock velikani Placebo stižu na stadion Šalata u sklopu velike turneje povodom izlaska novog, dugoočekivanog osmog albuma "Never Let Me Go". Prema jedinstvenim pohvalama glazbenih medija svrstan je među najbolje u njihovoj karijeri, a označava povratak jednog od najpoznatijih rock bendova na scenu. Clash Music piše da album pokazuje koliko Placebo može oduševiti i da ih je nemoguće otpisati. Kerrang ih naziva okrunjenim prinčevima narodne republike rock'n'rolla, dok NME navodi kako je riječ o najboljem albumu nakon "Meds".

Placebo - "Every Me, Every You"

Placebo je u više od dva i pol desetljeća karijere postao jedan od najznačajnijih rock bendova s preko 13 milijuna prodanih primjeraka albuma diljem svijeta. Od istoimenog debi albuma, koji je promijenio britansku glazbu uz pjesme "Nancy Boy" i "Teenage Angst", bend je nastavio nizati singlove koje su im priskrbile horde fanova, osigurale im pozicije na nacionalnim ljestvicama, milijunske naklade i zacementirale mjesto u samom vrhu svjetske rock scene. "Every You Every Me", "Pure Morning", "Taste in Men", "Slave to the Wage", "Special K", "The Bitter End", "English Summer Rain" ili "Special Needs" samo su neke od pjesama iz njihove fascinantne karijere, a svakim nastupom uživo potvrđuju zašto uživaju legendarni status.

Placebo - "Surrounded By Spies"

Miljenici zagrebačke publike, bend predvođen Brianom Molkom, Placebo se vraća u Zagreb i to na open-air koncert na Šalati. Omiljena pozornica u centru grada bit će jedna od postaja koja će među prvima čuti kako zvuči novi Placebo, a bend će podsjetiti i na svoj prebogati katalog.

Kao predizvođač će im se pridružiti jedan od najznačajnijih i koncertno najjačih regionalnih bendova nove generacije, riječka grupa Jonathan.



Jonathan - "Falling"

U prodaji su ulaznice po cijeni od 240 kn, a na dan koncerta cijena će biti 260 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.