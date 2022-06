Superval - festival školskih bendova

Superval je festival školskih bendova koji potiče međusobno povezivanje, razmjenu iskustava, stvaranje i slušanje glazbe te omogućava djeci i mladima da izvode glazbu u profesionalnim uvjetima i osjete iskrenu koncertnu emociju pred njima poznatom i nepoznatom publikom.

Nakon odlično primljenog prvog izdanja koncerta školskih bendova 2019., koji se radi

nevjerojatno velikog interesa u svom drugom izdanju 2021. pretvorio u festival, ove godine podižemo ljestvicu jer će Superval trajati dva dana, 17.6.2022. i 18.6.2022. u Vintage Industrial Baru!

Na ovogodišnjem Supervalu svirati će: Actual Crime, Dekadencija, Dnevni Boravak, Dystopia, Extroft, Flegma, Freaktion, Gradske Bitange, Kaos, KGB, Kunst, MEC bend, Music on the Radio, Naughty duck, Paracetadur, Raspad sistema, Six feet under, Slow Cured, Smrdljivi Martini, Spleen, STUDIO 16, Thorns, Treći kat, Westsiders.

Zahvaljujemo Gradu Zagrebu, čijim je sredstvima program sufinaciran, donatorima GRAFIK.net, Školska knjiga, Beštija, Ingemark, medijskim pokroviteljima Yammat FM i Ravno Do Dna te svima koji podržavaju ovaj entuzijastičan projekt!

Dnevne ulaznice po cijeni od 30 kuna te festivalske po cijeni od 50 kuna se mogu kupiti u Vintage Industrial Baru te Dirty Old Shopu.