Stoned Jesus početkom lipnja u Vintageu

Otvoriti lipanj uz stare znance? Ma ne može bolje! Nakon nepunih 6 godina ljubimci domaće publike Stoned Jesus vraćaju se 1. lipnja u Vintage Industrial Bar napraviti još jednu svirku za pričati unucima. Njima će se na pozornici pridružiti finski rockeri Polymoon i sjajni američki Rickshaw Billie's Burger Patrol. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 24 eura mogu se nabaviti preko Hangtime ticketinga i u Dirty Old Shopu. Na dan će koštati 27 eura ako ih ostane. Early bird ulaznice su rasprodane.

Igor Sydorenko osnovao je Stoned Jesus u Kijevu 2009. godine, a pet godina kasnije nastupili su prvi put u Hrvatskoj na tada vrlo popularnom klupskom program Good Vibrations. Njihov drugi studijski album, Seven Thunders Roar, spaja doom, progresivni rock i grunge na njihov prepoznatljiv način, a središnji dio albuma, pjesma "I'm the Mountain" vjerojatno je najpopularnija pjesma ikad u svom žanru. I svi čekaju na koncertu proderati se: I ammm the Moooounntaiiiin. Sljedeći album Stoned Jesusa "The Harvest" zvučao je kao mješavina velikana Mastodon, Porcupine Tree i Soundguarden, a njihova karizmatična prisutnost na koncertima i neumorni raspored turneja pomogli su im udvostručiti, pa čak i utrostručiti svoju bazu obožavatelja u samo nekoliko mjeseci. Iza sebe imaju više od 500 odsviranih koncerata, a festivalsku pozornicu su dijelili s imenima kao što su The Prodigy, Ghost, Slayer, Gojira, Rammstein, čak i Black Sabbath. Trio je izabran kao podrška legendarnim veteranima Deep Purple za njihov koncert u Kijevu 2018. godine, koji je posjetilo 10 000 obožavatelja rocka i metala.

Polymoon je rock bend iz Tamperea osnovan u jesen 2018. godine. Njihov jedinstveni zvuk crpi inspiraciju iz različitih utjecaja, uključujući psihodelični rock, progresivni rock i shoegazea. Polymoon je svoj hvaljeni debitantski album, Caterpillars of Creation, izdao preko izdavačke kuće Svart Records u jesen 2020. godine. Nakon brojnih nastupa u sklopu promocije albuma, 2021. potpisali su ugovor s berlinskom izdavačkom kućom Robotor Records. Od svog osnutka, Polymoon ima cilj uzdići slušatelja na višu razinu postojanja kroz zvučni spoj euforije i melankolije. Na svom debitantskom albumu nastojali privući slušatelje bliže sebi, pozivajući ih da zavire iza tajnovitog vela. No, Polymoon više nije taj bezoblični entitet. Na svom drugom albumu tajanstvene zavjese su razmaknute: dočekajte drugu fazu Polymoonove metamorfoze, gdje je sve razotkriveno, a ništa više nije skriveno takoreći. Kukuljica se otvara, a novoformirana krila polako se šire. Stare konvencije su razbijene u komadiće, a ljuska puca. Zrake svjetlosti prodiru snažnije nego ikada prije. Pripremite se za ples. Njihov drugi album, Chrysalis, objavljen je preko izdavačke kuće Robotor Records u veljači 2023., a kako zvuči uživo, saznajte u Vintageu 1. lipnja!

Rickshaw Billie's Burger Patrol (RBBP) je tročlani bend iz glavnog grada Texasa, Austina, poznat po svom jedinstvenom zvuku koji kombinira elemente stoner rocka, sludge metala i groovea, uz snažnu dozu DIY energije. Osnovan je 2016. godine, a članovi benda su Leo Lydon (vokal, osmožičana gitara), Sean St. Germain (bubanj) i Aaron Metzdorf (bas, back vokal). Njihova glazba često se opisuje kao spoj bendova kao što su Queens of the Stone Age, Melvins i Red Fang, ali s naglašenom DIY estetikom i humorističnim tekstovima. Ovdje će promovirati svoj šesti album, "Big Dumb Riffs" koji je svjetlo dan ugledao prošle godine s 11 ultrabrzih, zabavnih i konciznih pjesama prosječnog trajanja kraćeg od dvije minute. "Cijeli proces stvaranja albuma bio je otprilike ovakav: Što ako cijelu pjesmu sviramo samo dvije note? Što ako spustimo štim gitare toliko nisko da žice gotovo postanu neupotrebljive? Što ako napravimo album zbog kojeg će svi reći: wow, ovo je zbilja glupo? Volimo se puno kretati tijekom koncerta. Biti vrckav ključan je dio groovea. Svi ovi riffovi su osmišljeni kako bismo se mogli ponašati još grandioznije i gluplje na pozornici."