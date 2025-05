Šesti Superval je pred nama

Mjesec dana je do vrhunca naše sezone i erupcije dobre glazbe, stoga je vrijeme i za objavu line-upa 6. Superval festivala i početka prodaje ulaznica. Često ponavljamo, i sad ćemo, Superval festival je festival izvođača školskog uzrasta kojem je cilj povezivanje, razmjena iskustava, stvaranje i slušanje glazbe, te omogućavanje djeci i mladima da nastupe kao pravi profesionalci u klupskoj atmosferi. Nakon završene turneje u osam hrvatskih gradova, te međunarodne suradnje, došlo je vrijeme za centralno događanje, koje se ove godine odvija 13. i 14. lipnja u Vintage Industrial Baru.

I ove godine, na 6. izdanju, nastupaju izvođači različitih glazbenih žanrova; tradicionalnih, modernih i post-modernih: 2 PARA ŠKARA, AIMÉ ROUX, ANNEXED, BLIZTER, BRAĆA GRM, BUZZ, CANUBIS, FARGO, HOSTIJA, HRĐAVI, INTERVAL, JUST LIKE THE FILMS, KOSTIK, KRAKATOA, LINIJA 109, LYNCO, MEANTIME, NOVI AMSTERDAM, OUT OF CIVILIZATION, PERIFERIJA, PETAK 13., PROSTI PRST, RADIOFOBIJA, RADIOKOMUNIKACIJA, RAZOR, SLOBODNI PAD, STEREOVOID, STRANO TIJELO, ŠULJA, THEBILLS, THE FIRST RIDE, TOMATO SLICE i ZUB VREMENA.

Dnevne ulaznice po cijeni od 6 eura, te festivalske po cijeni od 9 eura, mogu se kupiti u Vintage Industrial Baru (Savska cesta 160) i Dirty Old Shopu (Tratinska 34).

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba, Hrvatske glazbene unije, Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava, HDS-ZAMP-a, GRAFIK.neta i Školske knjige. Svoje proizvode i ove godine donira pekara Dinara.

Medijski pokrovitelji su Yammat FM i Ravno Do Dna.