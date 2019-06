Što žene baš ne vole u seksu?

Da vidimo što ženama najviše smeta u seksu... naime, to su podaci koje bi trebao znati svaki muškarac koji drži do sebe, iskusan ili ne baš...

Glupa pitanja o orgazmu - iritiraju žene više nego što muškarci mogu zamisliti, jer tome pristupaju kao da se radi o nekom trofeju koji su oni osvojili. Ako niste primjetili da je ili nije, što ste radili?

Manjak strasti - za početak, muškarac s kojim su u krevetu jednostavno mora biti strastven. Strast diktira seks, pokreće ga i daje mu draž, a izazivaju je muškarci koji znaju što rade u krevetu.

Neaktivnost - muškarci koji ne preuzimaju inicijativu u krevetu nego čekaju da se nešto dogodi gotovo samo od sebe mogu jedino potpuno ohladiti ženu. U slučaju da vam se često događa da partnerica postane hladna, to vam je greška koju radite.

Nedostatak predigre - seks je toliko intenzivno emotivno iskustvo za žene da im za njega treba određena priprema, no ne u vidu nagovaranja. To ih definitivno hladi i potpuno guši strast, stoga nemojte ispitivati želi li seks, krenite na posao, pa ako to radite kako treba, bit će seksa kao u priči.

Za kraj ... nemojte izlaziti iz kreveta nakon seksa. Ženama je potrebna bliskost nakon seksa, zagrlite partnericu i još se malo mazite, pa makar vam se pišalo tako da mislite da ćete puknuti. Pričekajte malo, isplatit će vam se ...