Prvi seks - kad se događa?

Prvi seks se pamti, istina rjeđe i manje intenzivno od prvog poljupca, no kad se sve to zapravo obično događa? Svi znamo neke ekstremne primjere, no prosječna dob kad gubimo nevinost navodno je 17.4 godina, prema podacima iz nove studije.

U anketi provedenoj na 1000 ljudi u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, online zdravstvena služba DrEd također je otkrila da je prosječna starost ljudi kad postaju svjesni svoje seksualnosti 15 godina i dva mjeseca.

To uključuje "iznenadno razumijevanje seksualnih osjećaja i nagona", rekli su istraživači. Gay ljudi koji su sudjelovali rekli su da je do njihovog seksualnog buđenja došlo u mlađoj dobi od bilo koje druge skupine, u dobi od samo 14 godina.

Zanimljivo je da je, za gay ljude, prosječna starost gubitka djevičanstva nešto viša, 17.9 godina.

Utvrđeno je da su oni koji spadaju u kategoriju generacije X izgubili svoju nevinost (u prosjeku) s 18.1 godina, baby boom generacija s 17.6 i milenijalci s 17.4 godine.

Za muškarce općenito, prosječna dob seksualnog buđenja je gotovo godinu dana ranije od žena (u dobi od 14.8 godina, za razliku od žena od 15.5). A žene gube ranije nevinost s 17.4, u usporedbi s muškarcima kod kojih je je prosječna dob 17.6 godina.