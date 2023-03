Što treba jesti prije spavanja?

Sve što konzumiramo tijekom dana utječe na naše zdravlje, no kada se spremamo za spavanje važno je izbjegavati određene namirnice. Primjerice, prije spavanja nemojte jesti namirnice bogate šećerom i mastima jer tijelu treba puno vremena da ih preradi i stoga nećete moći lako zaspati.

"Cjelovita biljna hrana koja je bogata ugljikohidratima, uključujući vlakna, može potaknuti oslobađanje serotonina, pomažući vam da zadrijemate i dobro spavate cijelu noć. Voće je općenito dobar izvor vlakana, osobito jabuke, kruške i bobičasto voće", pojašnjava nutricionistica Nichole Dandrea-Russert.

U nastavku pročitajte koje tri vrste voća je dobro jesti prije spavanja.

Banane - banane su izvrstan izvor kalija koji je ključni mineral i elektrolit koji nam je neophodan da bi naše srce ispravno funkcioniralo. Stručnjak za spavanje Marc Werner navodi da je banane dobro jesti prije spavanja jer reguliraju krvni pritisak i smanjuju razinu stresa. Osim toga, banane su bogate i drugim mineralima i vitaminima koji nam pomažu da bolje spavamo. "Banane sadrže hranjive tvari kao što su kalij, magnezij, triptofan i vitamini koji poboljšavaju san. Triptofan je ključna aminokiselina za proizvodnju serotonina, hormona za poticanje sna. Serotonin radi s melatoninom, još jednim hormonom koji regulira ciklus spavanja", pojašnajva nutricionistica Catherine Gervacio.

Kivi - kivi ima visok sadržaj serotonina, a uz to je i odličan izvor vitamina C. I serotonin i vitamin C su korisini za poboljšanje sna, a također su dobri i za naš imunološki sustav, ali i probavu, piše Best life. "Istraživanja su pokazala da je kivi vrsta voća koje vam može pomoći da brzo zaspete. Iako kivi nije izravno izvor melatonina, on je izvor serotonina, koji je preteča melatonina", ističe Dandrea-Russert.

Trešnje - trešnje su bogate melatoninom, hormon koji je ključan za dobar san. "Nekoliko vrsta voća je dobar izvor melatonina, a to su trešnje, šipak, rajčica i jagode", navodi Dandrea-Russert. Prema tome, prije spavanja pojedite svježe ili suhe trešnje ili p pijte malo soka od trešanja ako želite bolje spavati.