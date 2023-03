Šetnja bi trebala biti prilično žustra

Tjelesna aktivnost smanjuje rizik od srčanih bolesti, raka i drugih vodećih uzroka smrti, ali nije jasno koliko je točno tjelovježbe potrebno da bi imala takav učinak.

Stoga je međunarodni tim istraživača objedinio rezultate 196 prethodnih studija koje su uključivale više od 30 milijuna ljudi kako bi stvorili jednu od najvećih analiza provedenih na ovu temu.

Izračunali su da bi otprilike svaka šesta prerana smrt bila spriječena da su ispitanici studije imali najmanje 150 minuta umjerene tjelesne aktivnosti tjedno, što je razina koju preporučuje britanska Nacionalna zdravstvena služba.

Ali čak i pola od toga, 75 minuta tjedno ili manje od 11 minuta dnevno, moglo bi spriječiti svaku desetu ranu smrt, prema metaanalizi objavljenoj u časopisu British Journal of Sports Medicine.

To uključuje smanjenje rizika od srčanih bolesti za 17 posto te raka za sedam posto.

Osobi čija je tjelesna aktivnost minimalna ili nikakva 11 minuta žustra hoda dnevno smanjuje rizik od prerane smrti za 23 posto.

Soren Brage, stručnjak za epidemiologiju tjelesne aktivnosti na britanskom sveučilištu Cambridge i koautor studije, izjavio je za AFP kako je ovo "iznimno dobra vijest". Sve što trebate učiniti je pronaći malo više od 10 minuta vremena svaki dan, rekao je.

"I za to ne morate ići u teretanu, to je dio svakodnevnog života", dodao je te predložio ljudima da na putu do posla siđu stanicu ranije ili da se voze biciklom.