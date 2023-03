Što sve Viber dobro radi

U svijetu u kojem su kupci okruženi raznim vrstama sadržaja, brendovi moraju modernizirati marketinški pristup kako bi bili primijećeni. Dobitna kombinacija i za tvrtke i za potrošače svakako leži u snazi podataka. Razumijevajući klijente i prilagođavajući iskustvo specifičnim potrebama, Viber kontinuirano povećava njihovo zadovoljstvo i lojalnost te ostaje relevantan i sadržajem i ponudama. Na koji način provodi ove aktivnosti, podijelila je s nama Berina Tanović, Direktorica prodaje u Viberu.

"Kada joj se promišljeno pristupi, personalizacija može pomoći brendovima da se bolje povežu sa svojim klijentima što dovodi do povećane prodaje i konverzije. Evo što druge tvrtke mogu naučiti temeljem personalizacije koje su izvršene na Viberu" - izjavila je Tanović.

Povećana lojalnost i zadovoljstvo kupaca: razumijevanjem podataka o svojim kupcima možete saznati što oni žele i trebaju. Kada klijenti osjećaju da ih tvrtka razumije i pruža im relevantna i personalizirana iskustva, veća je vjerojatnost da će s njom izgraditi dugoročan odnos.

Veći angažman i stope konverzije: pružajući svakom klijentu uslugu koja je prilagođena za njega, možete stvoriti odnos sa svojim potrošačima koji će dovesti do ponovljene kupnje. Vjerojatnije je da će personalizirana iskustva potaknuti korisnike na konverziju.

Poboljšano zadržavanje kupaca: Kupci koji imaju pozitivno iskustvo s tvrtkom ostaju joj vjerni. Podatke možete koristiti za segmentiranje klijenata i razumijevanje koji su potrošači u opasnosti da prestanu biti klijenti - što vam omogućuje da se usmjerite na klijente koji su najviše izloženi riziku. Osim toga, podaci vam mogu pomoći u praćenju angažmana i identificiranju područja u kojima se možete poboljšati.

Povećana svijest o brendu: kada kupci imaju pozitivno iskustvo s tvrtkom, vjerojatnije je da će podijeliti to iskustvo sa svojim prijateljima - što dovodi do povećanja svjesnosti o brendu i njegovoj većoj vrijednosti. Što više kupaca imate i što više komunicirate s njima, to ćete bolje moći razumjeti njihove potrebe i želje, što će rezultirati povećanjem prodaje.

Veća životna vrijednost kupca: Personalizirana korisnička iskustva mogu dovesti do povećanja LTV-a. Kada se kupci osjećaju cijenjenima, veća je vjerojatnost da će biti lojalni i ponoviti kupnju. Osim toga, podaci vam mogu pomoći da shvatite koji su klijenti najvrjedniji za vaše poslovanje i kako ih motivirati da ponove kupnju. Primjerice, brendovi na Viberu koriste dostupnu analitiku kako bi segmentirali svoju publiku na temelju različitih varijabli i povećali LTV ciljanjem svojih poruka.