Što se zapravo zbiva u tijelu kad pijemo kavu?!

Kava je u našim dijelovima svijeta najčešće korišten napitak... doduše, na istoku i u Britaniji je čaj na prvom mjestu. No, kad se sve skupa zbroji i oduzme, mi i dalje ne znamo što točno kava radi našem tijelu, vjerovali ili ne...

Recimo, sigurno je da konzumacija kave ne povećava abnormalne otkucaje srca povezane s povećanim rizikom s fibrilacijom atrija, prema novoj studiji objavljenoj u znanstvenom magazinu.

Istraživači su tijekom dva tjedna pratili srce, aktivnost i san 100 ljudi koji nemaju zabilježenu povijest srčanih bolesti. Otkrili su kako su ključni pokazatelj srčanog rizika približno isti za one koji piju kavu kao i za one koji ne piju kavu. Inače, nepravilan srčani ritam poznat kao fibrilacija atrija može dovesti do opasnih krvnih ugrušaka koji mogu uzrokovati moždani udar i zatajenje srca.

Studija objavljena u Journal of the American Heart Association 2022. otkrila je da je ispijanje dvije ili više šalica kave dnevno povezano s dvostruko većim rizikom od srčane smrti kod osoba s teškom hipertenzijom u usporedbi s osobama koje ne piju kavu.

Ali druga su istraživanja pokazala povezanost između umjerenog unosa kave i smanjenog rizika od smrtnosti u cjelokupnoj populaciji.

Istraživači još uvijek pokušavaju razumjeti što stoji iza ovih oprečnih rezultata.

Ostali nalazi iz studije dali su nešto kompliciraniju sliku ukupnog utjecaja kave na zdravlje. Ispitanici u studiji zabilježili su 10% više koraka od onih koji nisu pili kavu - 10.646 koraka naspram 9.665. Pri tome se broj koraka povećavao što su više kave pili.

Nekoliko velikih studija otkrilo je smanjenje smrtnosti od 6-15% povezano s dodatnim koracima svaki dan.

Ali oni koji piju kavu zabilježili su i 35 minuta sna manje po noći. Istraživanja istovremeno ukazuje na značajno povećan rizik od smrtnosti kod ljudi koji ne spavaju dovoljno. Studija je također otkrila da su osobe koje piju kavu imale veći broj preuranjenih ventrikularnih, tj.nepravilnih otkucaja srca (154 naspram 102 dnevno).

Primjerice, studija primjerice objavljena u svibnju prošle godine u časopisu Annals of Internal Medicine koristila je podatke U.K. Biobank od 171.616 ljudi koji su detaljno opisali svoje navike ispijanja kave i pratili njihove zdravstvene rezultate tijekom nekoliko godina.

Studija je pokazala da su umjereni konzumenti kave imali 30% manju vjerojatnost da će umrijeti, čak i nakon što se uzmu u obzir način života i socioekonomski čimbenici.

Te su dobrobiti nestale kako su ljudi povećavali unos.

No Larry Chinitz, direktor Centra za srčani ritam i jedan od voditelja NYU Langone Heart, rekao je da ako ljudi žele poboljšati rad srca, onda ispijanje kave, kao ni apstinencija, vjerojatno neće biti presudna.

"Ljudi ignoriraju tjelovježbu, prehranu i obrasce spavanja, a oni mogu najviše utječu na rad i zdravlje srca", zaključio je Chinitz.