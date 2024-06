Što popiti nakon jutarnjeg treninga

Postoji li bolji osjećaj nego kada nakon napornog treninga popijemo prvi veliki gutljaj vode. Pijenje vode važno je kako bismo ostali hidrirani i pozitivno utjecali na sve sustave u tijelu. Međutim, nakon treninga ne trebate nužno piti samo vodu. Skupina dijetetičarki otkrila je koja još pića možete popiti nakon treninga, a da su jednako ili gotovo jednako hidrirana poput vode.

Mlijeko - prva alternativa za piće nakon treninga je mlijeko, koje vas može hidrirati i više nego neka sportska pića. Kako prenosi Eating Well, istraživanje objavljeno 2020. godine u International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism pokazalo je da su osobe koje su nakon treninga konzumirale mlijeko s manjim postotkom masti zadržale više tekućine u tijelu u odnosu na one pojedince koji su pili samo vodu. Mlijeko se sastoji od 90 posto vode i sadrži nekoliko elektrolita koji se gube znojenjem, uključujući natrij, kalij, kalcij i magnezij, koji pomažu vašem tijelu da zadrži tekućinu. Pijenje mlijeka osigurava potrebnu hidraciju, kao i unos hranjivih tvari, uključujući proteine.

Smoothie - smoothieji su još jedna opcija za one koji nakon treninga žele konzumirati nešto što nije voda. Dijetetičarka Amy Goodson tvrdi da "smoothieji pružaju brzo probavljive ugljikohidrate, visokokvalitetne proteine i tekućinu za poticanje oporavka nakon vježbanja". Kako biste napravili osvježavajući smoothie nakon treninga, preporučuje se da koristite sastojke poput mlijeka, jogurta i voća. Od dodatnih sastojaka, u smoothie možete dodati proteinski prah, voće, vodu, maslac od kikirikija ili određeno povrće koje će vam pomoći da se osvježite, ali i oporavite nakon treninga.

Sok od naranče - dijetetičarka Marie Spano ističe da biste nakon, ali i prije treninga, trebali piti sok od naranče. "Stopostotni sok od naranče može vas duže držati hidriranima u usporedbi s vodom. Čini se da i ugljikohidrati i kalij u stopostotnom soku od naranče doprinose njegovom kratkoročnom potencijalu hidratacije. "Čak jedna čaša soka od naranče pruža izvrstan izvor vitamina C koji jača imunitet i time je vrlo važan za sportaše, posebno tijekom intenzivne fizičke aktivnosti. Kada je sportašima, ali i svima koji rekreativno vježbaju, potrebno biti zdrav, prenosi Eating Well.

Sok od višnje - "Sok od višanja je poput šifre za oporavak mišića. Pijenje ovog soka može pomoći u poticanju oporavka, smanjiti upalu i ublažiti bolove u mišićima. Ovaj sok sadrži i ugljikohidrate, koji su važni za oporavak mišića nakon treninga", objašnjava Goodson. Dodaje da je važno istaknuti kako sok od višanja sadrži kalij, ali ne i natrij. "Kako biste nadoknadili sve potrebne elektrolite, čašu soka od višanja kombinirajte s hranom koja sadrži natrij. Poput juhe, slanih orašastih plodova ili krekera od cjelovitih žitarica", zaključuje Goodson.

Sportski napici - iako možda nisu najzdravija opcija, sportski napici vas mogu hidrirati nakon treninga. Spano objašnjava da sportski napici "sadrže brzodjelujuće ugljikohidrate, koji mogu pomoći u obnavljanju iscrpljenih zaliha glikogena. Ugljikohidrati i šećer u sportskim pićima mogu ih učiniti privlačnijima sportašima od obične vode, potičući unos više tekućine. Sportska pića također sadrže mnogo elektrolita koje gubimo znojenjem." Međutim, dijetetičarka preporučuje da odaberete sportski napitak koji ima više natrija nego kalija, jer znojenjem gubimo više natrija nego kalija. Također, potrebno je voditi računa i o količini šećera koja se nalazi u ovakvim pićima.

Uglavnom, šarajte malo, nemojte stalno vodu...