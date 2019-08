Što odabir parfema govori o vama?

Parfem nam daje ono nešto što ne možemo postići izgledom i odjećom - dašak nečega što zapravo puno otkriva o našem karakteru.

Poznato je da pri odabiru parfema osobe najčešće biraju one iz iste mirisne skupine koja im najviše odgovara, pa evo glavnih:

Aromatični - osobe koje vole prirodu i njezine zemljane, nametljive arome najčešće posežu za jačim aromatičnim i oporim parfemima. Duge šetnje prirodom u vrijeme jeseni, miris svježeg zraka i lišća samo su neke od radosti u kojima uživaju. U ljubavi najviše vole slobodu i to traže od svoga partnera. Ambicioznost i velikodušnost osobine su kojima zrače i to često očekuju za uzvrat sa druge strane. Aromatične parfeme vole samosvjesne i kreativne žene koje vole neobične stvari i ne boje se to pokazati.

Citrusni - svježa citrusna skupina namijenjena je za društvene i ležerne žene koje se ne boje promjena. Ljubitelji citrusa su vrlo ambiciozni i rođeni lideri za koje se slobodno može reći da su prave alfa žene. Inicijativa i dominantnost odlike su koje omogućavaju brzo rješavanje izazova koji se nađu pred njima. Zelena mirisna nota sinonim su za prirodno i opušteno iznova vraća na zacrtani put.

Cvjetni - cvjetna skupina je najstarija mirisna skupina iz tog razloga što su ljudi od pamtivijeka željeli mirisati na svježe cvijeće. Ukoliko su vam proljeće i ljeto najdraža godišnja doba vrlo vjerojatno ćete izabrati cvjetni parfem. Takvi mirisi su izrazito ženstveni i živahni, a mogu i "tihi" i izražajni. Ovu skupinu parfema vole razigrane i komunikativne osobe koje zbog svoje radoznale prirode. Vječiti optimizam i želja da svima bude dobro motor je koji ih pokreće, a on ponekad može biti na kratko zaustavljen. No, to ih ne može spriječiti da uporno nastave po svome. Ljubavni život korisnica cvjetnog parfema prepun je romantike.

Orijentalni - prava doza odvažnosti koja rijetko koga ostavlja ravnodušnima najčešće je povezana s osobom koja nosi orijentalne mirise. Ovakvi parfemi su kao stvoreni za tajanstvene i senzualne žene. Orijentalne mirisne note biraju oni koji svojom pojavom plijene pažnju, a mala doza flerta njihovo je tajno oružje koje nikome ne škodi. Ljubiteljica ovakvih mirisa ne da se prisiliti ni na što, a ukoliko je povrijeđena brzo se zatvara. Površnost i prosječnost osobine su koje je odbijaju.

Koja je vaša omiljena skupina mirisa?