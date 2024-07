Što menadžeri mogu naučiti iz desetoboja?

Počele su 33. Ljetne olimpijske igre, na kojima će se za prestižne nagrade načinjene od plemenitih metala natjecati najbolji sportaši iz više od 200 zemalja diljem svijeta. Svaka je disciplina posebna, no jedna se nesumnjivo ističe: desetoboj. U tom natjecanju nije dovoljno biti jedan od najboljih na svijetu u tek jednoj disciplini. Samo istinski svestrani talenti uspijevaju ostvariti vrhunske rezultate u svih deset pojedinačnih disciplina.

Barbara Stöttinger, dekanica poslovne škole WU Executive Academy, smatra da su usporedbe s rukovođenjem očite: i menadžeri moraju biti istodobno uspješni u brojnim „disciplinama" kako bi u nesigurnim vremenima uspješno predvodili svoje timove i tvrtke na putu u budućnost. U nastavku doznajte što menadžeri mogu naučiti od desetobojaca u pojedinačnim disciplinama.

Desetoboj se sastoji od četiri trkačke, tri skakačke i tri bacačke discipline, a od natjecatelja zahtijeva iznimnu svestranost, izdržljivost i fleksibilnost, i stoga se s pravom naziva vrhunskom atletskom disciplinom.

Isto vrijedi i za rad u menadžmentu: rukovođenje je vrhunska disciplina jer menadžeri moraju posjedovati sveobuhvatan skup osobnih (mekih) i tehničkih (tvrdih) vještina, kao i metavještina, kako bi obavljali sve zahtjevnije zadaće.

Rukovoditelji - desetobojci među menadžerima

Povodom ovogodišnjih Ljetnih olimpijskih igara u Parizu Barbara Stöttinger, dekanica poslovne škole WU Executive Academy, istražila je što sve menadžeri mogu naučiti od desetobojaca u različitim trkačkim (A), skakačkim (B) i bacačkim (C) disciplinama:

A. Trkačke discipline - brzina, koordinacija i izdržljivost

1. disciplina: utrka na 100 m

Da bi bio uspješan u utrci na 100 metara, trkač mora posjedovati nekoliko različitih vještina: sposobnost brzog reagiranja iz startnog bloka i ubrzavanja, snažno i koordinirano trčanje uz istovremeni pravilan položaj tijela, te odgovarajuću brzinsku izdržljivost do kraja utrke kako bi se izbjegao gubitak brzine prije samoga cilja.

Pouka za rukovoditelje: čak i na menadžerskoj poziciji svakodnevno se javljaju situacije koje zahtijevaju maksimalne performanse tijekom kraćeg vremenskog razdoblja. Primjerice, u iznenadnoj kriznoj situaciji važno je iznimno brzo reagirati na određena neočekivana događanja i poduzeti mjere koje imaju trenutačni učinak. Kako bi se to postiglo, nužno je motivirati članove tima kako bi u kratkom vremenu ostvarili vrhunske rezultate i nadišli tuđa i vlastita očekivanja. Menadžeri moraju moći istodobno upravljati različitim zadacima i prioritetima, kao i jasno razmišljati pod pritiskom, ostati smireni i zračiti samopouzdanjem kako bi zajedno s ostatkom tima ustrajali do samoga kraja.

2. disciplina: utrka na 110 m s preponama

Sve osobine i vještine trkača na 100 metara važne su i u ovoj disciplini. Ono što je novo jest sposobnost kombiniranja brzine prilikom trčanja s predviđanjem preskakanja prepona na najučinkovitiji način.

Pouka za rukovoditelje: menadžeri se često suočavaju sa sličnim situacijama prilikom rada na nekom projektu. Naime, čak i uz iznimno detaljno i precizno planiranje, razne poteškoće i nepredviđena događanja iznova se pojavljuju i moraju se brzo riješiti kako bi se ispoštovali projektni rokovi. Za menadžere je iznimno važno ne samo da su fleksibilni i znaju se prilagoditi novim situacijama, kao i predviđati nove situacije, već i da se vrlo brzo mogu dočekati na noge nakon neuspjeha i ostati usredotočeni kako bi tim mogao i dalje uspješno djelovati i obavljati svoj posao.

3. i 4. disciplina: utrke na 400 i 1500 m

Za razliku od prethodne dvije trkačke discipline, utrke na 400 i 1500 metara prije svega zahtijevaju izdržljivost, pravilan raspored energije i ritam. Za trkače je važno da kontroliraju brzinu tijekom cjelokupne dionice kako bi bili dovoljno brzi u svim fazama utrke i istovremeno imali dovoljno energije za završni sprint prije samoga cilja.

Pouka za rukovoditelje: primjer situacije usporedive s onom u kojoj se nalaze trkači na 1500 metara jest postupak razvoja proizvoda. Naime, i u tom je slučaju važno da razvojni postupak započne s intenzivnom fazom tijekom koje se jasno definiraju vizija, ciljevi i potrebe. Iznimno je bitno da tim vrlo brzo krene s poslom i ostvari prve ključne ciljeve. Nakon izrade prototipa i faze opsežnog ispitivanja i testiranja, postupak se nastavlja s predstavljanjem proizvoda i skaliranjem. Ključno je da menadžer zadrži motiviranost i usredotočenost tima tijekom cjelokupnog postupka kroz redovnu komunikaciju, prepoznavanje različitih ostvarenja i dostignuća, te podršku tijekom teških razdoblja. Istovremeno bi menadžeri trebali promicati otpornost i fleksibilnost unutar tima kako bi zajedno prevladali izazove i uspješno zaključili razvojni ciklus. Na samome kraju potreban je poseban trud (svih uključenih) kako bi se pripremilo i podržalo uvođenje proizvoda na tržište (intenzivne marketinške aktivnosti, prodajne strategije i završne prilagodbe proizvoda)

B. Skakačke discipline - priprema, procjena rizika i ciljevi

5. disciplina: skok u dalj

U slučaju skoka u dalj važne su dvije stvari kako bi sportaš ostvario savršen, tj. najdulji mogući skok: priprema, prije svega. Precizna tehnika koraka (duljina, ritam, dinamična i snažna izvedba itd.) u fazi zaleta ključna je za optimalno tempiranje odraza. To nas dovodi do druge važne stvari: hrabrosti koja je potrebna za riskiranje. Da bi postali olimpijski prvaci, sportaši moraju biti spremni ići do krajnjih granica (u ovom slučaju, do ruba odrazne daske), a da pritom ne naprave prijestup.

Pouka za rukovoditelje: priprema je temelj svega i u slučaju rukovođenja. Naime, u gotovo svakoj situaciji „koraci" koji se poduzimaju prije samoga početka imaju značajan utjecaj na rezultate. Bilo da je riječ o projektu, preustroju tima ili ulasku na novo tržište, odgovarajuća priprema znači da ste već na pola puta do uspjeha. Istovremeno, izreka „tko ne riskira, ne profitira" vrijedi i u poslovnom kontekstu, posebice u današnjim dinamičnim i nestalnim vremenima: hrabrost je jedna od najvažnijih menadžerskih osobina. Riječ je o sposobnosti procjenjivanja rizika na odgovarajući način, isprobavanja novih stvari i donošenja pametnih odluka zahvaljujući kojima će tvrtka napredovati i pritom neće nepotrebno ugrožavati svoje poslovanje.

6. i 7. disciplina: skok u vis i skok s motkom

Ono što je bitno za skok u dalj vrijedi i za ove dvije discipline. Međutim, kod skoka u vis (s motkom) treba spomenuti i sposobnost prethodne procjene koliko visoko želite ići i koju ljestvicu sa sigurnošću možete preskočiti.

Pouka za rukovoditelje: menadžerima se preporuča da si postavljaju ambiciozne ciljeve koji su istovremeno i ostvarivi. Nema smisla zadovoljavati se „lakim metama", a nije preporučljivo niti definiranje nerealnih ciljeva za svaki projekt. Takve stvari rezultiraju frustracijama i odustajanjem zaposlenika, te značajnim smanjenjem produktivnosti i kvalitete. Ponekad, međutim, postoje okvirni uvjeti zahvaljujući kojima rezultat znatno premašuje postavljene ciljeve. Prepoznavanje tih okvirnih uvjeta i njihovo korištenje na odgovarajući način obilježja su iznimnog rukovođenja.

C. Bacačke discipline - usredotočenost, eksplozivnost i savršeno tempiranje

8. disciplina: bacanje koplja

Pored ovladavanja (iznimno složenom) tehnikom bacanja, za bacanje koplja najvažniji su koncentracija, usredotočenost i samopouzdanje. Sposobnosti mentalne pripreme za izbačaj i koncentracije čak i u najtežim uvjetima, kao i držanja na oku cilja i ciljne zone, i izbačaja koplja u pravom trenutku, ono je što karakterizira vrhunskog bacača koplja. Osim toga, bitno je da sportaš bezuvjetno vjeruje u vlastite sposobnosti i da u pravom trenutku može ostvariti maksimalne rezultate.

Pouka za rukovoditelje: kako biste uspjeli kao rukovoditelj, morate posjedovati sveobuhvatan skup znanja, iskustva, tzv. growth mindseta (vjerovanje da sposobnosti neke osobe nisu urođene, već da se mogu poboljšati trudom, učenjem i upornošću) i odgovarajućih (meta)vještina. Sve to nužno je kako biste ostvarili ciljeve u svom poslovnom i privatnom životu, kao i ciljeve tima u kontekstu okvira BANI (pokrata nastala od prvih slova riječi „krhko", „tjeskobno", „nelinearno" i „neshvatljivo" na engleskom jeziku). To se postiže kada menadžeri definiraju jasne ciljeve, transparentno ih prenose članovima tima i dosljedno slijede te iste ciljeve usklađujući sve mjere i aktivnosti s njima. I u tom slučaju ključ uspjeha leži u vjeri u vlastite vještine i odluke.

9. disciplina: bacanje kugle

Bacanje kugle najteža je disciplina desetoboja u doslovnom značenju te riječi. Cilj je što dalje baciti metalnu kuglu (težina kugle za muškarce iznosi najmanje 7,26 kg, a za žene 4 kg) iz jasno označenog kruga (promjera 2,135 m) u ograničeno polje ili sektor za bacanje (= dio atletskog stadiona od gotovo 35 °), a da kugla pritom ne prijeđe granice sektora. Natjecatelji moraju ostati hladne glave bez obzira na okolnosti i u vrlo kratkom roku „dozvati" svu svoju snagu i odlučnost da bi što dalje bacili tešku kuglu. Mentalna je snaga u tom slučaju iznimno važna da bi se sportaš pripremio za bacanje kugle i iskoristio maksimalnu eksplozivnu snagu u djeliću sekunde.

Pouka za rukovoditelje: menadžeri mogu puno toga naučiti od bacača kugle, posebice u kriznim situacijama. Naime, i menadžeri moraju u najkraćem mogućem roku svu svoju energiju usredotočiti na određeni zadatak, te donijeti teške i vrlo ozbiljne odluke pod pritiskom kako bi prevladali izazove s kojima su suočeni. Nadalje, ne smiju se ustručavati od hvatanja u koštac sa složenim zadacima (bez obzira koliko složeni i teški bili), moraju djelovati unutar granica određenog „terena" i ustrajati dulje vremena ako je to nužno.

10. disciplina: bacanje diska

Bacači diska majstori su pripreme. Imaju poseban dar unaprijed vizualizirati i zapamtiti savršeni izbačaj kako bi ga na isti taj način izveli tijekom natjecanja. Osim složenog slijeda pokreta, bacanje diska prije svega ovisi o pravilnom tempiranju rotacijskog kretanja i slijedu jer su točan trenutak izbačaja diska i njegov kut ključni za daljinu bacanja.

Pouka za rukovoditelje: kako bi stvari doista „poletjele" u profesionalnom kontekstu, menadžeri moraju posjedovati kvalitete i osobine slične onima bacača diska. Budući da živimo u svijetu u kojem su petogodišnji planovi potpuno zastarjeli jer se okvirni uvjeti mijenjaju u sve kraćim vremenskim razmacima, suvremeni se menadžeri također odlučuju za tehniku vizualiziranja, tj. strateškog predviđanja. Ta tehnika uključuje prolaženje kroz različite scenarije mogućeg razvoja stvari kako bi se izradili precizniji planovi i ostvarila bolja spremnost za budućnost. No i u tom slučaju nijedan majstor nije „pao s neba". Naime, uz odgovarajuću praksu i razvoj vještina moguće je pravovremeno donijeti ispravne odluke.