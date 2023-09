Što kad vam pjesma ne izlazi iz glave?

Znate sigurno onu pjesmu koja vam ne izlazi iz glave i već sam pomalo gnjavi, a ne možete se nikako riješiti? E pa, vjerovali ili ne, postoji nešto što se zovi "ušni crv" koji je odgovoran za to... i da, niije pravi crv, da ne bi bilo zabune.

Naime, ušni crvi, kao nevoljne glazbene slike, primjer su "spontane spoznaje", ili misli koje se pojavljuju iz vedra neba, bez korelacije sa zadatkom koji u tom trenutku obavljate.

Veća je vjerojatnost da će vam pjesme zapeti u glavi ako ste ih nedavno čuli, često ste ih ponavljali, slušali tijekom stresnog razdoblja ili ako imaju posebno značenje. To je zato što vaš mozak prenosi te tekstove vašem sustavu kratkoročnog pamćenja u pokušaju da zadrži tu informaciju.

Pjesme koje će vam vjerojatno zapeti u glavi imaju zaraznu melodiju, brz tempo i tekstove koji se ponavljaju i lako se pamte.

Pjesme "Poker Face" od Lady Gage i "Who Let the Dogs Out?" od Baha Men su primjeri pjesama koje imaju potencijala zaglaviti u glavi na neko vrijeme. To je zato što se refren u ovim pjesmama ponavlja, privlačeći pozornost slušatelja do točke kada je to sve čega se sjećaju.

Kako biste izbjegli ove 'crve u ušima', pokušajte ne slušati glazbu prije spavanja i izbjegavajte prečesto slušanje iste pjesme. Ako vam je pjesma zapela u glavi, pokušajte žvakati žvakaću gumu jer je poznato da pokreti čeljusti smanjuju spontanu spoznaju.

Sljedeći put kada budete slušali glazbu dok radite na nekom projektu, nemojte se uznemiriti kada ne možete izbaciti pjesmu iz glave. To je samo bezopasan 'ušni crv'.

Znači, riješite ga se ako vam ide na živce, a najbolji način je da ga - zamijenite s drugom pjesmom ;)