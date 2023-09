Gdje su plave zone u svijetu?

Uz pomoć National Geographica, Buettner je krenuo locirati mjesta koja ne samo da imaju visoku koncentraciju pojedinaca starijih od 100 godina, već i skupine ljudi koji su ostarjeli bez zdravstvenih problema poput bolesti srca, pretilosti, raka ili dijabetesa.

Buettner je svoja otkrića ovjekovječio u knjizi Tajne plavih zona za duži život: Lekcije s najzdravijih mjesta na Zemlji.

Tema je također fokus nove serije na Netflixu: Live to 100: Secrets of the Blue Zones.

Ova mjest asu se našla među prvih pet po pitanju dugovječnosti.

1. Ikaria, Grčka

Ovaj otok, 13 kilometara od turske obale u Egejskom moru, ima neke od najnižih stopa smrtnosti i demencije u srednjoj dobi na svijetu. Istraživanja povezuju njihovu produljenu dugovječnost s njihovom tradicionalnom mediteranskom prehranom, koja je bogata povrćem i zdravim masnoćama te sadrži manje količine mliječnih i mesnih proizvoda.

2. Okinawa, Japan

Najveći otok u suptropskom arhipelagu pod kontrolom Japana, Okinawa je dom najdugovječnijih žena na svijetu. Osnovne prehrambene namirnice poput okinavljanskog batata, soje, pelina, kurkume i goye (gorke dinje) omogućuju stanovnicima Okinawe dug i zdrav život.

3. Regija Ogliastra, Sardinija

Planinsko gorje ovog talijanskog otoka može se pohvaliti najvećom koncentracijom stogodišnjaka na svijetu. Njegovo stanovništvo konzumira niskoproteinsku prehranu koja je povezana s nižim stopama dijabetesa, raka i smrti kod osoba mlađih od 65 godina.

4. Loma Linda, Kalifornija

U ovoj zajednici neki stanovnici žive 10 zdravih godina više od prosječnog Amerikanca slijedeći biblijsku dijetu žitarica, voća, orašastih plodova i povrća.

5. Poluotok Nicoya, Kostarika

U ovoj regiji Srednje Amerike stanovnici imaju najnižu stopu smrtnosti u srednjoj dobi na svijetu i drugu najveću koncentraciju muškaraca stogodišnjaka. Tajna njihove dugovječnosti dijelom leži u njihovim jakim vjerskim zajednicama, dubokim društvenim mrežama i navikama redovite tjelesne aktivnosti niskog intenziteta.