Što je najbolje piti tijekom jutra

Postoji još nekoliko načina kako prirodnim putem možete utjecati na postizanje željene figure. S postizanjem svojih ciljeva najbolje je započeti odmah ujutro, a u svoju rutinu, osim kvalitetnog doručka, kratke šetnje ili treninga, možete konzumirati i određene vrste pića koje će pomoći u topljenju masnih naslaga na trbuhu.

Dijetetičarka Amy Goodson za portal Eat This, Not That izdvojila je četiri najbolje vrste pića koje utječu na masne naslage u ovom području, a koje biste trebali konzumirati ujutro.

Čaj od đumbira - mnogima omiljen i vrlo zdrav, đumbir povećava tjelesnu temperaturu, a time i broj sagorjelih kalorija. Često ga se preporučuje za konzumaciju tijekom prehlada, ali i kao prirodni izbor za jačanje imuniteta. "Gingerol, aktivni sastojak u đumbiru, također pomaže poboljšati probavu, smanjiti glad i ubrzati metabolizam. Studija objavljena u časopisu Metabolism otkrila je da konzumacija čaja od đumbira povećava osjećaj sitosti i pomaže tijelu da učinkovitije sagorijeva kalorije", objašnjava Goodson.

Kava - šalica kave dnevno može pomoći u sprječavanju nakupljanja masnih naslaga na trbuhu, prenosi Eat This, Not That. Do toga dolazi zato što kofein ubrzava metabolizam i sagorijeva masti. Jutarnja šalica kave također stimulira živčani sustav, što obavještava masne stanice da je vrijeme za razgradnju masti. Ovaj učinak pojačava se kada vježbate. "Istraživanja pokazuju da kofein može povećati potrošnju energije i oksidaciju masti, osobito kod vitkih osoba, što ga čini odličnim jutarnjim napitkom za gubitak masnoće", tvrdi dijetetičarka.

Proteinski napitci - proteinski napitci su izvrsni jer su zasitni i ukusni. Unos dovoljne količine proteina odmah nakon buđenja može smanjiti želju za hranom, usmjeriti gubitak masnoće i pomoći u očuvanju mišićne mase. Sve su to ključni čimbenici kada je riječ o topljenju masnih naslaga na trbuhu. "Jutarnji proteinski shake, napravljen od proteina sirutke ili biljnog proteina, može pomoći ubrzati metabolizam zahvaljujući termičkom učinku hrane (TEF). Protein ima viši TEF od masti i ugljikohidrata, što znači da vaše tijelo troši više energije kako bi ga probavilo i obradilo", zaključuje dijetetičarka.

Zeleni čaj - osim za topljenje masnih naslaga, zeleni čaj pozitivno utječe i na probavu. Ova vrsta čaja obiluje epigalokatehin galatom (EGCG), za koji se zna da povećava metabolizam i ubrzava proces sagorijevanja masti, osobito tijekom vježbanja. Goodson ističe da "kofein u zelenom čaju također ima blagi stimulirajući učinak, dodatno povećavajući potrošnju kalorija. Istraživanja sugeriraju da kombinacija EGCG-a i kofeina može pomoći u razgradnji pohranjenih masti, osobito masnih naslaga na trbuhu".

Stoga, izaberite što volite ;)