Što žene 50+ ne bi trebale jesti?

Prehrana bogata nezdravim mastima, posebno zasićenim i transmastima, može dovesti do debljanja, inzulinske rezistencije i povišenog šećera u krvi, što povećava rizik od dijabetesa tipa 2.

Kako piše portal She Finds, osobe starije od 50 godina, posebice žene, trebale bi manje jesti namirnice bogate mastima, a sve kako bi smanjile rizik od dijabetesa. Skupina stručnjaka izdvojila je koje su to vrste hrane.

Crveno meso - crveno meso sadrži visoku razinu zasićenih masti koje pridonose upalama i inzulinskoj rezistenciji. Poznato je da su upale i inzulinska rezistencija dva faktora ključna u razvoju dijabetesa tipa 2. Dijetetičarka Jordan Anthony ističe da "postoje dva glavna problema s crvenim mesom koji ga čine lošim izborom za osobe s dijabetesom. Prvo, ima visok sadržaj kolesterola i zasićenih masti što može dovesti do kardiovaskularnih problema koji otežavaju upravljanje dijabetesom. Drugo, meso je teže probavljivo što može usporiti djelovanje inzulina na šećer u krvi".

Kokosovo ulje - kokosovo ulje smatra se zdravom namirnicom među potrošačima, no važno je biti svjestan njegovog sadržaja masti. Koristi se u svemu, od kuhanja do pečenja, a visok sadržaj zasićenih masti može povisiti kolesterol i potencijalno dovesti do inzulinske rezistencije. Dijetetičarka Veronica Rouse tvrdi da ova vrsta ulja "zapravo sadrži oko 90% zasićenih masti, čak više od maslaca. Ova vrsta masti povisuje LDL (loš) kolesterol, što povećava rizik od srčanih bolesti i inzulinske rezistencije. Kod žena iznad 50 godina, koje su već u povećanom riziku od dijabetesa tipa 2, unos previše zasićenih masti može dodatno utjecati na osjetljivost na inzulin i uzrokovati skokove šećera u krvi."

Prerađeno meso - stručnjaci su izdvojili i prerađeno meso. Kako prenosi SheFinds, prerađene vrste mesa, poput slanine i kobasica, bogate su mastima i sadrže brojne štetne sastojke za organizam, poput konzervansa i aditiva. "Kobasice, slanina i hrenovke sadrže zasićene masti, a polovica prerađenih kobasica sadrži konzervanse. Oni ne samo da otežavaju toleranciju na glukozu već također povećavaju upalu, što dodatno povećava rizik od bolesti", zaključuje Lahey.

Pomfrit - pomfrit svoju hrskavu vanjštinu i mekanu unutrašnjost obično dobiva prženjem u uljima koja su bogata zasićenim i transmastima. Redovita izloženost hrani pripremljenoj u ovim uljima može povećati kolesterol i potaknuti upalu. "Pomfrit i krafne također sadrže loše trans i zasićene masti za vaše zdravlje. Ove pro-upalne masti povećavaju potrebu za inzulinom ili smanjuju njegovo izlučivanje; oba ishoda smanjuju osjetljivost na inzulin i povećavaju rizik od razvoja dijabetesa tipa 2", objasnio je za SheFinds dr. Michael Lahey.

Punomasni mliječni proizvodi - punomasni mliječni proizvodi, poput punomasnog mlijeka, sira i maslaca, sadrže zasićene masti koje mogu povisiti razinu LDL kolesterola. Lahey dodaje: "Vrlo loši oblici masti, poput zasićenih, nalaze se u proizvodima poput punomasnog mlijeka, sira i maslaca. Ove masti povećavaju LDL kolesterol, uzrokuju upale i smanjuju osjetljivost na inzulin, tri faktora koja povećavaju rizik od dijabetesa."

Sladoled - mnogima omiljen, sladoled je poslastica koju obično povezujemo s debljanjem, ali, ako se konzumira u većim količinama, može povećati i rizik od dijabetesa tipa 2 zbog visokog udjela šećera. "Iako je popularna poslastica, sladoled je bogat zasićenim mastima i dodanim šećerima što oboje može pridonijeti debljanju i povećanju razine šećera u krvi. Umjesto toga, odaberite zamjene s nižim udjelom masti, poput smrznutog jogurta ili sorbeta", objašnjava nutricionistica Johanna Angman.

Sve u svemu, treba stvarno malo paziti kad se kuha...