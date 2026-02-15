Seksa je sve manje u zadnjih 30 godina

Sve više istraživanja pokazuje da ljudi danas imaju manje seksa nego prije 30 godina, i da je kod mnogih primjetan pad želje. To nije stvar samo samaca: trend se vidi i kod ljudi u dugim vezama i brakovima. Stručnjaci nude nekoliko mogućih objašnjenja zašto je do toga došlo, piše LADbible.

Brojke govore svoje

Veliko britansko istraživanje o seksualnim navikama i stavovima (Natsal) pokazalo je da su 1990. mladi od 16 do 24 godine u prosjeku imali oko pet odnosa mjesečno. Do 2010. taj se prosjek spustio na oko tri. Pad se posebno vidi kod parova koji žive zajedno, i kod vjenčanih i nevjenčanih, ali i kod starijih parova. Zašto točno, teško je navesti samo jedan razlogo.

"Tijekom godina vidimo pad u svim skupinama", kaže Soazig Clifton, akademska direktorica Natsala. "Istina, danas manje parova živi zajedno nego 90-ih pa to može objasniti dio priče, ali čak i kad gledamo samo one koji žive skupa, i tamo je broj odnosa pao", dodaje.

Stres, ekrani i osjećaj usamljenosti

Clifton kaže da nema jednog "krivca" i da nema čvrstog dokaza koji bi sve objasnio, ali razne studije slažu mozaik. Jedna od najvećih promjena je digitalni život: ljudi su stalno online, stalno dostupni i stalno im nešto odvlači pažnju. Drugim riječima - teže se "isključiti". Umjesto da navečer završe jedno uz drugo, mnogi završe uz mobitel, seriju, skrolanje ili još malo posla.

Kao drugi veliki faktor često se spominje stres. Liječnik opće prakse i seksualni terapeut dr. Ben Davis kaže da je danas sve češća kombinacija: stres + loše raspoloženje + usamljenost.

"Jasno, tu je tehnologija, ali i porast stresa, depresije i usamljenosti. Sve to zna ozbiljno spustiti seksualnu želju", objašnjava.

Hormoni također rade svoje

Uz ekrane i svakodnevni pritisak, spominje se i testosteron - hormon koji imaju i muškarci i žene, i koji je bitan za libido. Njegova razina prirodno počinje padati nakon 30. godine, ali stručnjaci upozoravaju da kod dijela ljudi taj pad dolazi ranije ili je izraženiji.

Profesor Geoffrey Hackett, urolog i član Britanskog društva za seksualnu medicinu, kaže da je kod muškaraca pad testosterona sve vidljiviji - a dio razloga vidi u modernom načinu života: "Pretilost, dijabetes tipa 2 i sve više sjedenja - sve to može rušiti testosteron. A kad testosteron pada, često pada i seksualna želja", poručuje.

Dakle, na kraju priče - seksajte se češće ;)