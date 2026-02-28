Seks potiče rast mozga

Seksualno aktivni glodavci bili su i smireniji od onih koji nisu imali partnera. Prošla otkrića pokazala su da stresni, neugodni događaji mogu usporiti rast moždanih stanica kod odrasle osobe. Kako bi istražili imaju li ugodna iskustva suprotan efekt, istraživači su proučavali efekt seksa na mozak štakora.

Znanstvenici su odraslim muškim štakorima davali pristup seksualno zrelim ženkama, ili jednom dnevno u periodu od dva tjedna, ili samo jednom u dva tjedna. Također su mjerili nivo hormona stresa u krvi, za kojeg se smatra kako ima određene efekte na mozak.

U usporedbi s mužjacima kojima je bio uskraćen pristup ženkama, obje grupe seksualno aktivnih štakora imali su zapažen rast stanica, ili povećan broj neurona u hipokampusu. To je dio mozga povezan s pamćenjem, čije stanice su posebice osjetljive na neugodna iskustva. Štakori koji su imali više seksa, također su imali i povećanje broja veza među moždanim stanicama.

Unatoč tome glodavci koji su viđali ženke samo jednom u dva tjedna imali su povećan nivo hormona stresa, u odnosu na one koji su imali regularan pristup. Seksualno iskusniji štakori pokazali su se naprednijima od ˝djevaca˝, u smislu da su brže došli do hrane u nepoznatom okruženju.

Ova otkrića pokazuju da iako hormon stresa može utjecati negativno na mozak, njegovi efekti se mogu izbjeći pomoću iskustava koja potiču ugodu.