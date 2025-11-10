Što Hrvati misle o biznisu

Novo istraživanje koje je provela Visa, globalni lider u području digitalnog plaćanja, pokazuje da mala i srednja poduzeća (MSP) uživaju najveću razinu povjerenja među hrvatskim potrošačima. Istraživanje je pokazalo da 37 % potrošača u Hrvatskoj vjeruje da će MSP-ovi postupiti ispravno i u interesu potrošača što je veći postotak nego što je zabilježen za velike trgovce, nevladine organizacije ili javne institucije.

Potrošači koji su sudjelovali u istraživanju vjeruju da se to povjerenje temelji na temeljnim vrijednostima poput osobnog pristupa i orijentiranosti na kupca i načelima koja MSP-ove izdvajaju u očima hrvatskih potrošača. Istraživanje pokazuje da ljudi cijene način na koji MSP-ovi ostaju bliski potrebama kupaca, reagirajući agilno i fleksibilno tamo gdje veće organizacije to ne mogu. Ove kvalitete ne samo da jačaju odnose i lojalnost, već MSP-ovima omogućuju prilagodbu i uspjeh. Čimbenici koji bi potaknuli potrošače da češće kupuju od MSP-ova uključuju: besplatnu dostavu (88 %), brzu dostavu (83 %), poboljšane mjere sigurnosti plaćanja (86 %) i bolju online korisničku podršku (77 %).

„MSP-ovi su okosnica hrvatskog gospodarstva i uživaju povjerenje potrošača upravo zato što se percipiraju kao bliži stvarnim potrebama. Taj kapital povjerenja predstavlja konkurentsku prednost koju poduzetnici mogu iskoristiti kroz ulaganja u sigurna digitalna rješenja i kvalitetne usluge. U Visi želimo podržati MSP-ove u ispunjavanju tih očekivanja i jačanju njihove važne uloge u društvu", izjavila je Renata Vujasinović, direktorica Vise u Republici Hrvatskoj.

Iako MSP-ovi uživaju visoku razinu povjerenja Hrvata, ono se može brzo izgubiti bez odgovarajućih mjera sigurnosti plaćanja. Ispitanim Hrvatima nije dovoljna samo sigurnost, već očekuju naprednu, fleksibilnu i suvremenu zaštitu koja smanjuje rizik od prijevara uz osiguranje jednostavnijeg procesa naplate. Čak 70 % ispitanika navodi da se ne bi vratili malom ili srednjem poduzeću ako bi bili žrtve prijevare, dok bi 86 % radije kupovalo online kod MSP-ova koji deklariraju unaprijeđene mjere sigurnosti plaćanja (npr. manja vjerojatnost prijevare). Također, važno je ponuditi više opcija plaćanja: 96 % hrvatskih ispitanika smatra da je odlična online trgovina ona koja omogućuje širok raspon načina plaćanja.

Visa prepoznaje ova nova očekivanja te je razvila alate koji čine online plaćanja sigurnijima i jednostavnijima, pomažući MSP-ovima da zadrže povjerenje potrošača i poboljšaju ukupno iskustvo kupovine. Kao lider u sigurnim plaćanjima, Visa ulaže u nove tehnologije poput tokenizacije te uvodi rješenja poput Click to Pay, osmišljena kako bi pojednostavila i osigurala korisnički proces. Smanjenjem vremena naplate do 40 % i adresiranjem ključnih pitanja vezanih uz sigurnost plaćanja, Click to Pay pomaže smanjiti napuštanje košarice.

Kada je riječ o odgovornom korištenju umjetne inteligencije (AI), istraživanje je pokazalo da hrvatski potrošači ostaju oprezni. Samo 9 % ispitanika izjavljuje da bi vjerovalo MSP-ovima kada je u pitanju odgovorno korištenje AI-ja u svom poslovanju, dok 33 % navodi da ne zna kome vjerovati po tom pitanju. Mreže za plaćanje (11 %) i financijske institucije (15 %) uživaju najviše razine povjerenja ispitanika u ovom području. Ova suzdržanost naglašava važnost transparentnosti i jasne komunikacije MSP-ova prilikom implementacije novih tehnologija.

Visa radi na tome da MSP-ovi imaju pristup istim naprednim tehnologijama kao i velika poduzeća. Inovacije poput tokenizacije, ugrađenih vjerodajnica i biometrijske autentifikacije postaju standard u Visa transakcijama. Ovi alati pomažu u smanjenju prijevara, ubrzavanju naplate i postavljaju temelje za personaliziranu, autonomnu kupovinu, koju pokreću AI agenti, a koja ima potencijal transformirati način na koji potrošači diljem svijeta kupuju.

U Hrvatskoj Visa podržava lokalne poduzetnike kroz niz posebnih programa usmjerenih na ubrzanje digitalizacije i jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. „Digitalna Hrvatska" zajednička je inicijativa Vise, njenih klijenata prihvatitelja kartica i svih drugih sudionika na tržištu. Glavni je cilj ove inicijative približiti Hrvatsku digitalnom društvu i ubrzati razvoj mreže koja prihvaća bezgotovinsko plaćanje te time smanjiti financijsku isključenost. Mala i srednja poduzeća te obrtnici koji žele upoznati prednosti digitalnog plaćanja besplatno će dobiti subvencionirani POS terminal prvih 6 mjeseci, kao i pogodnosti za uvođenje plaćanja karticom na internetskim prodajnim mjestima prvih 6 mjeseci.