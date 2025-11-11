Kvantna veza „made in Croatia”

U vremenu sve češćih hakerskih napada koji ugrožavaju financijske, zdravstvene i druge osjetljive podatke, Hrvatska gradi vlastitu kvantnu komunikacijsku mrežu u sklopu projekta Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CroQCI. Na IRB-u su danas prvi put predstavljene domaće komponente za CroQCI, jedan od ključnih koraka prema potpuno zaštićenoj i sigurnoj komunikaciji temeljenoj na zakonima kvantne fizike. Sustav je razvijen u Hrvatskoj i već radi na optičkoj mreži u Zagrebu.

Projekt CroQCI pod vodstvom Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNET, a uz znanstveno vodstvo IRB-a, okuplja ključne nacionalne istraživačke i znanstvene institucije, ustanove visokog obrazovanja, javne ustanove i javna poduzeća s krajnjim ciljem jačanja nacionalne kibernetičke sigurnosti u skladu s najnovijim znanstvenim dostignućima.

U središtu ovog medijskog događaja bio je zajednički tim IRB-a i OIV-a koji je dizajnirao, razvio i proizveo komponente i sustave koji omogućuju kvantno generiranje i distribuciju tajnih kriptografskih ključeva (QKD) i to u mreži koja već radi na optičkim kabelima u Zagrebu, a koje je realizirao OIV.

Ova tehnologija je ključan korak prema nacionalnoj suverenosti u kibernetičkoj sigurnosti.

ZAŠTO JE OVA TEHNOLOGIJA VAŽNA?