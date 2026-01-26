Što bi trebali unijeti u organizam ujutro?

Važno obratiti pozornost i na to što još unosimo u organizam odmah ujutro, ali i tijekom dana. "Razumijevanje snažnog utjecaja prehrambenih izbora na mentalno zdravlje ključno je za očuvanje zdravog tijela i bistrog, otpornog uma", kaže dr. Diviya Kaul za Parade.

Upravo je jutarnja navika preskakanja proteina, odnosno prehrana s malo ili bez proteina ujutro, ono što stručnjaci mole ljude da prestanu raditi.

Dr. Kaul objašnjava da ono što jedemo može poboljšati mentalnu jasnoću, koncentraciju i pažnju, ali i suprotno: "Prehrana kojoj nedostaju ključni nutrijenti može pridonijeti umoru, lošijem donošenju odluka i sporijim reakcijama". Ujutro je to posebno važno jer mozak izlazi iz noćnog posta i treba gorivo za stabilizaciju šećera u krvi i održavanje pažnje tijekom dana.

Doručak ne mora biti kompliciran

Stručnjaci ističu da kofein može dati kratkotrajan poticaj, ali ne može zamijeniti ono što je mozgu stvarno potrebno za rad. "U usporedbi s doručkom bogatim ugljikohidratima, doručak bogat proteinima ili uravnotežen doručak pomaže ljudima da se bolje nose sa zadacima koji zahtijevaju koncentraciju i mentalni napor", kaže neurokirurginja dr. Julie Pilitsis.

S tim se slaže i dr. Peter Nakaji, neurokirurg iz Bob Bové Neuroscience Institutea, koji pojašnjava: "Proteini osiguravaju aminokiseline, koje su gradivni elementi ključnih neurotransmitera poput dopamina, norepinefrina i serotonina. Oni reguliraju fokus, budnost, motivaciju i raspoloženje".

Prema riječima dr. Kaul, dugoročno gledano, dovoljan unos proteina pomaže očuvanju zdravlja neurona i plastičnosti mozga.

"Prehrana s dovoljno proteina osigurava stalan dotok ključnih aminokiselina, što pomaže u očuvanju neuronskog integriteta i podržava plastičnost mozga, odnosno sposobnost stvaranja i reorganizacije sinaptičkih veza, koja je ključna za učenje i pamćenje tijekom cijelog života", kaže ona. Iako doručak ne mora biti kompliciran, stručnjaci naglašavaju da mora biti promišljen kako bi mozak imao sve što mu je potrebno od samog početka dana.