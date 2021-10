Što bi trebali jesti?

Postoje načini prehrane koji su učinkoviti od drugih kada se radi o skidanju centimetara nakupljenih oko struka.

"Ne možete smanjiti samo količinu sala oko struka, ali ključ mršavljenja i užeg struka je smanjenje sveopćeg postotka masti u tijelu", rekla je nutricionistica Melissa Daniels.

Izbjegavajte hranu koja potiče upale - upale su prirodne rekacije tijela na, recimo, pelud ili viruse. No kada su upale kronične i učestale, on su nezdrave i većinom uzrokovane hranom koju jedete. Kronične upale povezane su s karcinomima, bolestima srca, dijabetesom, depresijom i Alzheimerovom bolesti. Upale također utječu i na debljanje, dokazano je da upalni procesi mogu poremetiti hormon leptin koji tijelu govori kada ste siti. U hranu koja potiče upalne procese spada kruh, prerađeni ugljikohidrati, pržena hrana, crveno meso i pića puna šećera, piše Eat this.

Jedite pravi miks proteina, masnoća i ugljikohidrata - većina ljudi ima metabolizam koji efektivnije i brže probavlja proteine imasti nego ugljikohidrate. Stoga, trebali bi se koncentrirati na prehranu koja sadrži više masti i proteina, a manje ugljikohidrata.

Napunite se proteinima - najviše proteina trebali biste pojesti za večeru kako bi se tijekom noći mogli obnoviti istrošeni mišići. Primjer dobre večer je neka masnija riba poput lososa s povrćem poput špinata ili šparoga. Jedenje masne ribe navečer povećava količinu omega-3 masnih kiselina koje tijelo apsorbira noću, a to rezultira dubljim snom, jačim otpuštanjem hormona rasta i smanjenjem upalnih procesa.

Što se, pak, ručka tiče, on bi se trebao sastojati od škroba, recimo pola šalice riže, 110 grama protina, recimo pilećih prsa i šalice povrća poput špinata ili cikle.