Što beba smije jesti za blagdanskim stolom (recepti i savjeti)

Blagdani su vrijeme zajedničkih obroka i obiteljskih okupljanja, no za roditelje beba često se nameću pitanja: što bebi ponuditi, na što pripaziti i kako ju uključiti u blagdanski stol bez stresa? Prema nutricionistkinji Ani Jelekovac Jurkin (jednoj od autorica knjige Beba za Stolom) i timu stručnjaka iz Beba za stolom, blagdanski jelovnik za najmlađe može biti jednostavan, siguran i nutritivno prilagođen - bez dodatnog stresa za roditelje.

Ana savjetuje da se u ovom razdoblju ne uvode namirnice koje beba još ne poznaje, osobito ne alergeni, te da se sol i dalje izbjegava. Med, čest sastojak blagdanskih slastica, ne preporučuje se bebama mlađima od godinu dana. Med, čest sastojak blagdanskih slastica, bebama mlađima od godinu dana se u potpunosti izbjegava. Za sigurno jedenje važno je i pravilno serviranje, prilagođeno uzrastu bebe kao i pozicioniranje bebe. Fokus pri obroku neka ne bude na količini koju dijete pojede, već na zajedničkom iskustvu i emotivnoj povezanosti tijekom blagdana.

Stručnjaci ističu da se tradicionalna blagdanska jela mogu lako prilagoditi najmlađima kroz jednostavne verzije bez dodanih začina i sastojaka koji nisu primjereni bebama.

Recepti prilagođeni bebama za blagdanski stol

Prema originalnom sadržaju i preporukama „Beba za stolom", evo nekoliko prilagođenih ideja koje beba može jesti uz obitelj ovih blagdana.

Francuska salata (baby friendly)

Kremasta salata bez klasičnih satojaka; umjesto majoneze koristi se grčki jogurt i 100% organski sok od jabuke - beba tako može uživati u bojama i teksturi uz obitelj.

Recept za baby friendly francusku salatu

Purica s mlincima (prilagođeno)

Mekana i dobro termički obrađena purica s mlincima nudi kvalitetne proteine i željezo, a način posluživanja prilagodite djetetovoj razvojnoj dobi i vještinama. Recept za puricu i mlince prilagođene bebama.

Recept za puricu s mlincima prilagođenu bebama

Čupavci za bebe

Blagdanski klasik u blažoj, bebi prilagođenoj verziji koja zadržava poznate okuse uz sastojke koji su prikladni za bebe.

Recept za najdraži blagdanski kolač prilagođen prehrani beba