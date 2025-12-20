Namirnice koje će vas ugrijati tijekom zime

Znate li što je hranom potaknuta termogeneza? To vam je stvaranje topline tijela kroz konzumiranje hrane. Tijekom procesa probave, upijanja i metaboliziranja hrane tijelo kalorije pretvara u toplinu. Da, sagorijevanje kalorija se doslovno možete ugrijati. Tijekom toplih dana povećanje tjelesne temperature čini da osjećate hladnije na način da se time smanjuje razlika temperature između vas i zraka. time se tijelo potiče i na znojenje kojim se tijelo hladi. Tijekom hladnih zimskih dana povećanje tjelesne temperature će učiniti da se osjećate ugodno i toplo. Određena hrana ima slične termičke učinke, a mi vam predstavljamo pet najboljih:

Ljute crvene paprike. Kapsaicin je supstanca koja ljutim papričicama daje njihov udarni i žestoki okus, upravo on potiče termogenezu. U osnovi, jako začinjena ljuta hrana stimulira krvotok čime se podiže temperatura tijela.

Crni papar. Dobiva se iz nedozrelih bobica biljke Piper nigrum. Sadrži piperin, supstancu koja dokazano djeluje na termogenezu preko stimuliranje živčanog sustava.

Đumbir. Naširoko se upotrebljava zbog svojih ljekovitih svojstava - najviše za probavne, želučane probleme i mučnine. Ima vrlo dobre termičke učinke zahvaljujući svojim stimulativnim sastojcima (gingerol i shogaol).

Zeleni čaj. Zeleni čaj sadrži dva sastojka - kofein i katehine - koji dokazano potiču termogenezu. U Aziji je zeleni čaj vrlo čest u receptima, a njegova uporaba u kuhinji idealan je način da ga unesete u svoj organizam. Zeleni čaj zahvaljujući kofeinu povećava termogenezu za između 22 i 77 posto.

Kokosovo ulje. Sadrži uglavnom masne kiseline srednjeg lanca koje potiču termogenezu. Jedina negativna strana je što u žlici tog ulja ima 117 kalorija i 13,6 grama masnoća.