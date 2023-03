Stereo MC's otvaraju jesensku koncertnu sezonu u Zagrebu

Britanska elektro hip hop senzacija vraća se u Hrvatsku. Stereo MC's nastupit će u subotu, 16. rujna 2023. u zagrebačkoj Tvornici kulture te uz dašak nostalgije i zvuk devedesetih rasplesati publiku i podsjetiti na svoje najveće hitove.

Stereo MC's - „Connected"

Stereo MC's britanski je sastav nastao sredinom osamdesetih godina, a svoj je zvuk izgradio na temeljima elektroničkog hip hopa i dancea. Okosnicu benda čine vokal Rob Birch te DJ i producent Nick Hallam koji su svoju karijeru započeli osnivanjem nezavisne diskografske kuće G Street Records u sklopu koje su radili s brojnim britanskim, ali i američkim hip hop izvođačima, među kojima su najistaknutiji Jungle Brothers. Ubrzo su potpisali za veliku diskografsku kuću Island /4th & Broadway i 1989. godine objavili su svoj debitantski LP ''33 45 78'', nakon čega su na dugoj turneji i nastupima na brojnim festivalima predstavljali svoj zvuk. Sljedeće su godine objavili ''Supernatural'', a vrhunac su svoje popularnosti dostigli po objavi svog trećeg albuma ''Connected'' iz 1992. godine, nakon čega su postali prepoznatljivi u svijetu, a istoimena je pjesma ''Connected'' dospjela na 18. mjesto UK Singles Charta, kao i na vrhove brojnih internacionalnih glazbenih ljestvica i postala svjetskim hitom koji je i danas poznat mlađim generacijama. Velik su dio karijere posvetili svojim nastupima uživo, a 2015. godine vratili su se svojim korijenima i osnovali izdavačku kuću connected. connected okuplja i podržava glazbenike koji stvaraju sve suvremene varijacije afro house, deep house i tehno žanrova, brzo se širi, raste i razvija.

Stereo MC's - „Step It Up"

Unutar bogate diskografije, Stereo MC's posljednji su EP ''Downtown'' objavili 2021. godine te i dalje nastavljaju aktivno nastupati po cijelom svijetu. Ostvarili su i brojne suradnje, od kojih ponosno ističu one s Adamom Portom, Anjom Schneider i Terranovom. Osim toga, Rob Birch i Nick Hallam usmjereni su i na DJ-ing što također nastoje promicati unutar izdavačke kuće connected.

Stereo MC's - „Deep Down & Dirty"

Sastav se uvijek rado vraća u Hrvatsku, a u rujnu će u Tvornicu kulture donijeti svoje najveće hitove. Publika će moći plesati uz elektroničke beatove pjesama ''Connected'', ''Step It Up'', ''Elevate My Mind'', ''Sofisticated'', ''Deep Down And Dirty'' i drugih. Svojom će zaraznom energijom i hip hop stavom Veliki pogon vratiti u devedesete i pružiti priliku za dobar provod.

Stereo MC's - „Elevate My Mind"

Prvih 300 ulaznica potražite po early bird cijeni od 20 eura. Nakon toga, za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 23 eura, a na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 26 eura. Ulaznice pronađite u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima ili online na Entrio.hr.