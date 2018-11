Osnovne škole diljem Hrvatske od danas se mogu prijaviti za sudjelovanje u projektu STEM revolucija - Razredna nastava koji će digitalnu pismenost i programiranje uz micro:bit omogućiti i školarcima u prva četiri razreda.

Projekt je predstavio Nenad Bakić, predsjednik Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) koji je STEM revolucijom tijekom 2017. uveo programiranje u širi edukacijski sustav, uz 25.000 doniranih mikroračunala micro:bit u preko 1000 ustanova, te je u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Hrvatskom udrugom poslodavaca, CARNetom i ostalim partnerima kroz projekt ProMikro uveo programiranje u 6. razrede OŠ s preko 35.000 doniranih micro:bitova, razvojem sadržaja i edukacijom preko 2000 učitelja.

- U hrvatskom školstvu postoji izrazit interes za uvođenjem STEM kompetencija, pogotovo vezano uz tehnologiju. To se vidi u naprednim aktivnostima, primjerice kroz stalno rastući interes za Croatian Makers robotičku ligu koja sada uključuje preko 550 obrazovnih ustanova, ali jednako i na najširoj razini razvoja digitalnih kompetencija, tj. programiranja i razvoja digitalne pismenosti, kroz projekte STEM revolucija i ProMikro. Nastavno na njih, rezultati istraživanja među ravnateljima i učiteljima ukazuju na veliko zanimanje za proširenje tih aktivnosti, kazao je Nenad Bakić na predstavljanju projekta koji će realizirati u suradnji s Rotary klubom Zagreb Centar i Rotary Districtom 1913 - Hrvatska.

U Hrvatskoj je trenutačno oko 2000 škola koje imaju razrednu nastavu, i sve će biti pozvane za dobrovoljno sudjelovanje u projektu. Očekuje se prijava oko polovice škola, uzimajući u obzir zainteresiranost škola i učitelja te dostupnost druge infrastrukture poput računala, tableta ili pametnih telefona s kojima se micro:bit programira.

Programiranje će se uvoditi unutar-predmetno i među-predmetno. Micro:bit je nastavno sredstvo za izvođenje postojećeg sadržaja na digitalno kreativan način pa nije potrebno mijenjati kurikulum. U međuvremenu, nakon nacionalnog projekta STEM, micro:bit se etablirao kao globalno jedinstvena i vodeća platforma za poduku računalstva, s nacionalnim projektima, primjerice u Danskoj (svi učenici 5. razreda, za uvođenje programiranja), Singapuru i Kanadi.

Kako učenici nižih razreda rijetko imaju alocirano vrijeme za korištenje informatičkih laboratorija, micro:bitovi će se smjestiti u školske knjižnice. Na taj način nastava će se moći odvijati i u knjižnici i u razredima razredne nastave. U knjižnice će se alocirati i dodatni micro:bitovi kako bi ih učenici mogli posuditi za rad kod kuće, najavio je Bakić.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>

Trošak projekta procijenjen je na 5 do 6 milijuna kuna, a početno financiranje osigurat će IRIM te Rotary klub Zagreb Centar, svaki s po 100.000 kuna, čime će osigurati nabavu prvih micro:bitova.

Projekt će se realizirati u trajanju od 12 ili 24 mjeseca, ovisno o dostupnosti sredstava i pristupanju škola. Moguće je financirati ga u fazama pa će škole micro:bitove dobivati u valovima, prema redu prijave.

IRIM će o svom trošku razviti i sadržaj za izvođenje lekcija iz raznih predmeta untar-razredne nastave, korištenjem micro:bita, kao što je to razvijeno za 6. i 5. razred OŠ. Sadržaj će biti trajno dostupan i nadograđivan korištenjem bogatih kanala. IRIM će educirati i novih 1000-3000 učitelja, kao što prethodno educirao dvije tisuće učitelja za potrebe projekta ProMikro.

IRIM osigurava i produkciju websitea, prikupljanje prijava i komunikaciju sa školama, dok se kao partneri projektu pridružuju Hrvatska pošta, koja će donirati dostavu micro:bitova širom zemlje, kreativna agencija Bruketa&Žinić&Grey ustupit će svoje usluge u prezentaciji projekta, a PR agencija Komunikacijski laboratorij podršku u odnosima s javnošću.

BBC micro:bit je edukativni i kreativni alat čija je svrha inspirirati novu generaciji mladih. Može se koristiti na razne načine kroz cijeli kurikulum, a ne samo u STEM predmetima (znanosti, tehnologija, inženjerstvo i matematika). Može pomoći mladim ljudima steći znanje i sposobnosti da prerastu iz konzumenata digitalne tehnologije u dizajnere i stvaraoce novih alata kojima će se moći unaprijediti učenje, rješavati probleme ili jednostavno se zabaviti, te im omogućiti da u potpunosti iskoriste prednosti života i gospodarstva u 21. stoljeću.

Micro:bit odlikuje izrazito niska cijena, niske barijere za početničko i napredno korištenje, te izrazito bogat ekosustav, primjerice:

- https://microbit.org/hr/ideas/

- http://izradi.croatianmakers.hr/bbc-microbit-uvodna-stranica/.

Osnivači neprofitne Zaklade Micro:bit su BBC, Micosoft, Amazon, Samsung, ARM, British Council i drugi.

IRIM provodi program Croatian Makers, koji uključuje niz projekata kao što su Croatian Makers robotička liga, STEM revolucija, ProMikro, Internet stvari u hrvatskim školama, STEM revolucija se nastavlja - knjižnice, STEM auto. Croatian Makers s dosegom do preko 100.000 djece, i preko 3.000 educiranih učitelja je najveći program takve vrste u EU.

Osnivači IRIM-a su Nenad i Rujana Bakić. Više o Croatian Makers ovdje .

Škole se za sudjelovanje mogu prijaviti na adresi: http://croatianmakers.hr/hr/stem-revolucija-razredna-nastava/.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>