Qualcomm Snapdragon 6150 i 7150 nova srednja klasa čipseta

Novi Qualcomm čipseti srednje klase, oznake Snapdragon 6150 i 7150, dolaze nam vjerojatno sljedeće godine u ožujku.

Qualcomm Snapdragon 6150 i 7150 nasljeđuju trenutne 6xx i 7xx modele i izgleda da Qualcomm ujedno planira i rebranding serije. Čipseti će biti proizvedeni pomoću atipične 11nm tehnologije razmaka tranzistora. Prema WinFuture, koristit će 8-jezgreni CPU na temelju izmijenjenih Kryo jezgri za maksimalne performanse i bolju grafičku izvedbu.

Snapdragon 6150 namijenjen je za modele zaslona rezolucije do 2.160 x 1.080 piksela (FullHD +), dok 7150 do 2.880 x 1.440 piksela (QHD +). Nadalje, SoC 6150 može podržati Dual 12 MP + 13 MP stražnje kamere uz jednu 13 MP selfie kameru, a 7150 može podržati isti set dvostrukih stražnjih kamera, ali prednju matrice 20 MP.

Nemamo točne informacije o ostalim tehničkim aspektima novih procesora što uključuje brzine, ali novi čipseti mogli bi imati Cortex-A76 i Cortex-A55 jezgre kao i Snapdragon 675. Također možemo očekivati i modeme za 5G mrežnu povezivost.

Eto, ovi Qualcomm čipseti jasno upućuju na to da će iduće godine pametni telefoni srednjeg raspona biti puno jači od trenutnih na tržištu. Osobito bi mogli biti interesantni kineskim proizvođačima koji planiraju proizvesti modele pametnih telefona do 300 dolara.

