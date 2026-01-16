Novi EU projekt Iznad granica iza prepreka za socijalnu uključenost

Parastolnoteniski klub URIHO (PSTK URIHO), najstariji, najmasovniji i najtrofejniji parastolnoteniski klub u Hrvatskoj, započeo je s provedbom novog projekta „Iznad granica, iza prepreka" (SF.3.4.08.07.0058) te upućuje javni poziv za upis djece i mladih u potpuno besplatne sportske programe.

Projekt se provodi u razdoblju od 2. siječnja 2026. do 2. siječnja 2028. godine, a sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) te Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske.

Projekt usmjeren djeci i mladima

Novi projekt „Iznad granica, iza prepreka" usmjeren je na uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, s posebnim naglaskom na djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom. Na projektu su zaposleni tri trenera i dva koordinatora, a svi programi za sudionike su u potpunosti besplatni.

„Kroz ovaj projekt želimo stvoriti nove generacije kadeta, juniora i seniora te osigurati kontinuitet vrhunskih rezultata PSTK URIHO. Sport ostaje mladima, a mi vjerujemo da će upravo oni nastaviti uspješnu priču našeg kluba i nakon završetka projekta", istaknula je predsjednica kluba Jadranka Blagus, trenerica s više od 35 godina iskustva u sportu osoba s invaliditetom.

Treninzi i programi će se provoditi prema dobnim skupinama, a obuhvaćaju djecu od 4 godine pa sve do 18 godina.

Treninzi će se održavati u Dvorani Dragutina Šurbeka (Savska 137) i u dvorani Prečko.

Na programe se mogu prijaviti djeca i mladi u riziku od socijalne isključenosti, uključujući: djecu nezaposlenih roditelja, djecu roditelja korisnika dječjeg doplatka, djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu samohranih roditelja i iz jednoroditeljskih obitelji, djecu iz obitelji s troje ili više djece, djecu s teškoćama u razvoju, mlade s invaliditetom, djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju.

Za sudjelovanje je potrebno izvršiti predbilježbu i to osobno u prostorijama kluba Avenija Dubrovnik 5. Prijavna dokumentacija kao i detalji programa dostupni su na web stranici PSTK URIHO. Kriterij odabira sudionika je redoslijed zaprimanja prijava.

PSTK URIHO poziva roditelje, skrbnike i stručnu javnost da iskoriste ovu jedinstvenu priliku te uključe djecu u kvalitetne, stručno vođene i besplatne sportske programe koji potiču inkluziju, zdravlje, samopouzdanje i sportski razvoj.