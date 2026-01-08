Kada smijeh postane lijek

Smijeh možda ne dolazi u kutiji s uputama, ali znanost potvrđuje da on ima stvaran i mjerljiv učinak na naše mentalno zdravlje. Upravo zato HaHaHouse - Muzej smijeha, povodom obilježavanja svoje prve godišnjice, pokreće humanitarnu kampanju „Smijeh na recept", s ciljem podizanja svijesti o važnosti smijanja, veselja i mentalne higijene u svakodnevnom životu.

Siječanj se često naziva najdepresivnijim mjesecom u godini: blagdani su iza nas, dani su kratki i hladni, a povratak u rutinu zna biti izazovan. Upravo u tom razdoblju posebno je važno podsjetiti se koliko su smijeh i pozitivne emocije važni za psihičku ravnotežu. Simbolično, 10. siječnja, na dan kada HaHaHouse obilježava svoj prvi rođendan i kada se slavi Međunarodni dan smijeha, započinje i humanitarna akcija koja će trajati do kraja mjeseca.

Kroz akciju „Smijeh na recept", HaHaHouse u siječnju od svake prodane ulaznice donira 1 euro Dnevnoj bolnici Zavoda za prve psihotične poremećaje, za opremanje prostora namijenjenog pacijentima. Donacija će biti usmjerena na nabavu računalne i rekreativne opreme koja pacijentima pomaže u terapijskom procesu, potiče socijalnu interakciju i doprinosi kvaliteti njihovog svakodnevnog boravka.

Smijeh ima važnu ulogu u emocionalnom razvoju djece, pomaže adolescentima u nošenju sa stresom i anksioznošću, a starijim osobama smanjuje osjećaj usamljenosti i jača osjećaj povezanosti. Prema istraživanju Sveučilišta Harvard, smijeh potiče lučenje endorfina i dopamina - neurotransmitera povezanih s osjećajem ugode i zadovoljstva - dok istovremeno smanjuje razinu kortizola, hormona stresa u našem tijelu. Redovito smijanje povezuje se s boljom regulacijom emocija, većom psihološkom otpornošću te pozitivnim učinkom na opće mentalno i emocionalno zdravlje.

"Smijeh je iznimno bitan u svakodnevnom životu jer se kroz smijeh prirodno i brzo smanjuje napetost, jačaju socijalne veze i osjećaj pripadnosti, ali i stvara privremena distanca od problema, što nam može pomoći da iste probleme vidimo realnije i objektivnije pa tako i pojačati našu sposobnost za nošenje s njima. Kroz smijeh se, ako u izazovnim životnim situacijama možemo pronaći snage i za humor, gradi otpornost, održava osjećaj nade i u konačnici podržava oporavak nakon izrazito stresnih perioda. Zbog svega navedenog smijeh pomaže održavanju mentalnog zdravlja, ali i oporavku u situacijama u kojima je naše mentalno zdravlje narušeno. Iako humor ne može zamijeniti specifične psihološke i psihijatrijske intervencije, velikom dijelu osoba može pomoći u određenim fazama oporavka.

Bitno je zbog toga imati oko sebe i ljude koji znaju biti s nama i kroz humor. Ovakve su akcije važne za javnost kako bismo osvijestili značaj smijeha u očuvanju mentalnog zdravlja svakog od nas, ali i da bismo stalno podsjećali i na one koji nas trebaju da im pomognemo u procesu oporavka, pa i kroz unošenje malo humora i osmijeh u njihovu svakodnevnicu.," ističe doc.dr.sc. Aleksandar Savić, voditelj Dnevne bolnice Zavoda za prve psihotične poremećaje, dodajući kako je važno destigmatizirati razgovor o mentalnom zdravlju i potaknuti ljude da na vrijeme potraže pomoć.

HaHaHouse od samog početka djeluje s jasnom misijom - promovirati smijeh kao alat za emocionalno rasterećenje, jačanje otpornosti i otvaranje razgovora o mentalnom zdravlju na pitak i svima razumljiv način.

„Dnevnu bolnicu Zavoda za prve psihotične poremećaje pri Klinici Vrapče odabrali smo jer smo tijekom prve godine rada Muzeja imali priliku ugostiti njihove pacijente i uvjeriti se kako ondje svakodnevno rade ljudi koji s puno predanosti brinu o mentalnoj dobrobiti svih u svojoj skrbi. Smijeh ne može zamijeniti terapiju, ali može biti snažna podrška na tom putu. Nakon tih susreta poželjeli smo da naš prvi rođendan ima dublji smisao, da slavimo smijeh koji ne ostaje samo unutar zidova Muzeja, već se širi dalje i pomaže onima kojima je to najpotrebnije." poručuje Andrea Golubić, osnivačica HaHaHousea.

U sklopu kampanje, svi posjetitelji HaHaHousea u siječnju dobit će i simbolični „recept" za smijeh, s preporučenim dozama veselja i savjetima "stručnjaka" za humor. Jer ako već postoji recept za ovaj siječanj, onda je to onaj koji uključuje smijeh, zajedništvo i brigu o mentalnom zdravlju.

Humanitarna akcija „Smijeh na recept" traje od 10. do 31. siječnja, a najbolja terapija - ona bez nuspojava - čeka sve posjetitelje na adresi Gajeva 7/1, u HaHaHouseu.