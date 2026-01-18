Počinju aktivnosti ususret Danu crvenih haljina

Dan crvenih haljina je nacionalna javnozdravstvena akcija koja se provodi s ciljem podizanja svijesti o moždanom udaru u žena. Kampanja traje tijekom siječnja kada se diljem Hrvatske stručnjaci, zdravstvene ustanove, škole, udruge i građani okupljaju kako bi educirali o specifičnostima moždanog udara u žena, o značaju prevencije kroz promjenu životnih navika te o iznimnoj važnosti pravovremenog prepoznavanja znakova i hitne reakcije.

Već osmu godinu zaredom Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora organizira ovu hvalevrijednu akciju, a suorganizatori su Hrvatsko društvo za spolne razlike u neurološkim bolestima, Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar i Medicinski fakulteti Sveučilišta u Zagrebu. Akcija se održava pod pokroviteljstvom Ureda predsjednika RH, Ministarstva zdravstva RH i Gradonačelnika grada Zagreba.

Cerebrovaskularne bolesti pale su na četvrto mjesto po uzroku smrtnosti

Prvi petak u veljači zaživio je diljem Hrvatske i proglašen je Nacionalnim danom borbe protiv moždanog udara u žena zahvaljujući dugogodišnjem naporu vrsnih stručnjakinja KBC-a Zagreb i KBC-a Sestre milosrdnice koje su 2019. pokrenule ovu važnu kampanju. Ideju za akciju dala je prof. dr. sc. Arijana Lovrenčić-Huzjan koju je podržala predsjednica Hrvatskog neurološkog društva prof. dr. sc. Zdravka Poljaković Skurić, a timu se te godine pridružuju prim. dr. sc. Vesna Matijević i logopetkinja mag. Dinah Vodanović. Već slijedeće godine u rad odbora uključuju se neurologinje prof. dr. sc. Marina Roje Bedeković i prim. dr. sc. Svjetlana Šupe, a 2023. i poduzetnica Andreja Pasarić. Važno je naglasiti da članice Organizacijskog odbora rade volonterski, u svoje slobodno vrijeme - onda kada nisu na radnim mjestima, na bolničkim odjelima, u ambulantama, na dežurstvima, u predavaonicama na fakultetima... Od okupljanja sponzora i donatora kako bi se osigurala nužna financijska sredstva za ovu akciju, preko niza edukativnih predavanja i stručnih skupova pa sve do brojnih nastupa u medijima - sve to predano rade ove plemenite žene.

„Iznimno smo ponosni na činjenicu da od prve godine naše akcije do danas brojke govore o uspjehu prevencije i liječenja ove teške bolesti. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 2018. godine cerebrovaskularne bolesti bile su drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj s udjelom od 11.6% uzroka ukupne smrtnosti, pri čemu je u muškaraca taj udio bio 9,9% a u žena čak 13.3%. 2023. cerebrovaskularne bolesti pale su na još uvijek visoko, ali značajno niže četvrto mjesto po uzroku smrtnosti s udjelom od 6.3% pri čemu je udio za muškarce bio 5.6%, a za žene značajno smanjenih 7.1%. Svjesni smo da je Dan crvenih haljina samo dio slagalice uspješnog zbrinjavanja cerebrovaskularnih bolesti, ali i sretni da ipak značajno doprinosimo u prevenciji, prepoznavanju i liječenju moždanog udara." - kaže prof. dr. sc. Zdravka Poljaković Skurić.

Edukacije, besplatni preventivni pregledi i revija crvenih haljina

Ususret Danu crvenih haljina organizirat će se brojne aktivnosti poput stručnih skupova i edukativnih nastupa liječnica. I ove godine će u Zagrebu na Trgu Petra Preradovića za građanstvo biti organizirani besplatni preventivni neurološki pregledi te humanitarni buvljak u suradnji s članicama Lions cluba Meridijan.

Svečano obilježavanje akcije održat će se 6. veljače u auli Sveučilišta u Zagrebu i moći će se uživo pratiti na YouTube kanalu. Uz voditelje Anu Radišić i Joška Lokasa nastupit će Zbor studenata Medicinskog fakulteta Lege artis, Komorni orkestar Sveučilišta u Zagrebu i Marko Tolja, a zvijezde večeri bit će hrabre žene koje su preživjele moždani udar i koje će na prigodnoj reviji nositi crvene kreacije hrvatskih brendova Lexalex, Matija Vuica, Mateyneira, Duchess, Diana Viljevac i Ivana Jurić design.

Prvi petak u veljači #nosicrveno

Crvena haljina nije samo odjevni predmet - to je poruka i poziv ženama da osluškuju vlastito tijelo, da prepoznaju opasnost i spriječe najgori scenarij. To je podsjetnik da zdravlje nije luksuz, već pravo koje svaka žena mora braniti svojim odlukama i svakim otkucajem srca.

Na društvenim mrežama akciju će obilježavati hashtag #nosicrveno koji poziva sve da u petak, 6. veljače odjenu nešto crveno i na taj način pruže podršku.

Više informacija o Danu crvenih haljina potražite na stranicama Hrvatskog neurološkog društva https://neuro-hr.org/, društvenim mrežama www.facebook.com/Dan-crvenih-haljina i www.instagram.com/dan_crvenih_haljina/ te na www.youtube.com/@DanCrvenihHaljina.