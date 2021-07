Sreća pada s godinama, ali...

Sreća je zeznuta stvar - stalno je krivimo za nešto, te niste imali sreće, te niste sretni zbog nečega i sve takve izjave... naravno, nije baš tako kad smo klinci, ali kad pređemo 18-tu, sreća ide prema dolje.

Ipak, srećom (;)), nakon nekih godina shvatite neke stvari i ponovno posložite priču u svojoj glavi pa ste ponovno - sretni.

Dakle, postoje godine kada se ljudi osjećaju nesretno. Istraživači su pregledali podatke iz 132 zemlje i otkrili krivulju sreće. Sreća pada nakon navršene 18 godine, a najnižu točku doseže u kasnim 40-ima.

>> Sreća ima veze s godinama >>

Podaci pokazuju da je za većinu ljudi godina kada se osjećaju nesretno - broj 47. Mnogi su izvijestili da se osjećaju tjeskobno, depresivno, usamljeno, bez samopouzdanja i s osjećajem da je svega previše. Recept za klasični stereotip "krize srednjeg životnog vijeka".

Postoje vrlo stvarni razlozi zašto se neki tako osjećaju: neki su pod financijskim stresom ili možda nisu tamo gdje su mislili da će biti u ovoj fazi svog života, piše WellandGood.

No 47 je zapravo čarobna godina, ona koju bi trebalo proslaviti, rekla je autorica knjige The Sunny Side Up Lauren Cook. Jer, nakon nje, sve opet ide prema gore i sreća se shvaća na potpuno drugi način - bolji i pametniji.

>> Sreća dolazi barem dvaput... >>

Prema tome, malo pričekajte ;)