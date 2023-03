Sprema se velika Guns N' Roses fešta u Boogaloou

Nakon dugo vremena ekipa iz JAILBREAK - Guns N' Roses Real Tribute banda vraća se u Zagreb, točnije u Boogaloo.

Svi ljubitelji Guns N' Rosesa u svoje pametne telefone ili rokovnike trebaju upisati petak, 17. ožujka. Kontingent early bird ulaznica je već rasprodan, sad su dostupne ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 10 eura preko sustava Entrio, a na ulazu će koštati 12 eura.

Jailbreak je najveći GN'R europski projekt. Bend je imao turneje i nastupe u Brazilu, Indiji, Tunisu, na Malti, gotovo po cijeloj Europi... Frontmen benda, Alex, ima nevjerojatno sličan glas Axl Roseu s početka karijere. Kako je jedan fan rekao: "Ovaj Alex ima sličniju boju Axl glasa od samog Axla", a time je zapravo sve rekao. Svima kojima nešto znače hitovi poput

Knockin' on Heaven's Door, Patience, November Rain, Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City ili Dont' Cry, nipošto ne bi smjeli propustiti ovaj koncert. Sjajna i vrlo uvjerljiva svirka je garantirana, a budući da je Jailbreak već znao rasprodati Boogaloo, očekuje se i vrlo dobra posjećenost!