Najjača EXIT Dance Arena ove godine

Više od 20 godina Exitova mts Dance Arena rasla je do planetarnog fenomena kojeg su vodeći globalni mediji i glazbenici proglašavali najboljom pozornicom elektronske glazbe na svijetu. Nebrojene legendarne noći i jutra dodavale su iz ljeta u ljeto svoj energetski doprinos izgradnji mjesta koje je postalo puno više od pozornice, sjecište puteva kompletne scene, veličanstveni hram elektronske glazbe. Slavni rov na Petrovaradinskoj tvrđavi zasjat će od 6. do 9. srpnja posebnom energijom zbog jednog od svojih najjačih izdanja koje od danas predvodi apsolutni broj 1 elektronske scene, Eric Prydz, čiji se nastup publika na Exitu čeka čitavo desetljeće!

Upravo je on na čelu megajake liste imena koja će zauzeti Dance Arenu, a čine je najveće internacionalne zvijezde elektronske muzike Amelie Lens, Indira Paganotto, Nina Kraviz, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live, Vintage Culture, Layla Benitez, te vodeći domaći izvođači među kojima su Marko Nastić, koji ove godine obilježava 25 godina rada, zatim Tijana T, Space Motion, Coeus i Kristijan Molnar. Svježa struja stiže i na obližnju, sestrinsku pozornicu NSNS, čije glavne adute čine Ben UFO, Avalon Emerson, Patrick Mason, Carlita, Shimza, Desiree, Partiboi 69, X-Coast i Cici.

Kuriozitet ovogodišnjeg festivala nije samo u superjakom programu, već i u posebnoj viziji Exita za otvaranje i finiš festivala. Ne samo da će prvi dan mts Dance Arene u potpunosti biti prepušten all female postavi koju čine Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Tijana T i Miju, već je u pitanju i vjerojatno najjači techno program koji je danas moguće sastaviti na jednom mjestu. Closing set Arene ovog ljeta će, uz veliko uzbuđenje, biti prepušten najtraženijem house kolektivu današnjice - Keinemusik, koji će nakon zatvaranja službenog programa nastupiti i na afterpartiju, a sve zajedno u trajanju od najmanje šest sati! „Ostat ćemo do utorka" - bio je jedan od komentara na društvenim mrežama nakon što je pokrenuta online kampanja da upravo ovi velemajstori zatvore Arenu.

Fantastičan val novih imena zaokružuje ovogodišnji elektronski program Exita i pridružuje se nizu ranije potvrđenih artista koji stižu u Novi Sad, kao što su The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Alesso, Viagra Boys, Chase & Status, Claptone, SOFI TUKKER, Dimitri Vegas & Like Mike, LF System i mnogi drugi. Prodaja jednodnevnih ulaznica počinje 15. ožujka u podne! U ponudi će se naći limitirani kontingent po poklon cijeni od 35 eura za sve dane i očekuje se da bude rasprodan za nekoliko sati.

Prvi dan EXIT 2023 izdanja na mts Dance Areni bit će u znaku moćnog zvuka u all female postavi i vjerojatno najjačem techno programu koji je danas moguće sastaviti na jednom mjestu. Već objavljenoj Indiri Paganotto sada se pridružuju Nina Kraviz, Amelie Lens, Tijana T i MIJU. Osime posebnog četvrtka na Areni, naglasak prvog dana bit će i na Glavnoj pozornici uz učitelje ravea The Prodigy, ali i ikone drum'n'bass i jungle zvuka Chase & Status. Četvrtak, 6. srpnja, na NSNS-u predvodit će Ben UFO i Avalon Emerson, te domaćini DJ Brka i Runy i Rade Badjin.

U petak, 7. srpnja, na Tvrđavu stiže jedan jedini Eric Prydz, progressive house maestro kojeg domaća publika iščekuje puno desetljeće! Njega u nebesa uzdižu sve generacije - i one koje pamte pojavljivanje hitova „Call On Me", „Proper Education" i „Pjanoo", zatim one koje su bezbroj puta preslušavale album „Opus", ali i najmlađi fanovi, koji Prydza prepoznaju po nadrealnim HOLO nastupima, koji se ubrajaju u produkcijski najzahtevnije događaje današnjice. Upravo je zato Eric Prydz apsolutno vodeće ime kompletne elektronske scene današnjice. Iste večeri na mts Dance Areni premijerno će nastupiti CamelPhat i internacionalno priznati predstavnici domaće scene Space Motion, Coeus i Kristijan Molnar, dok će za DJ pult po prvi put stati Cosmic G. U petak će Glavnom pozornicom festivala vladati veliki Skrillex, a na NSNS dolaze Carlita, kao i Shimza te još jedna glazbenica čiji se stil ne može svrstati pod jedan žanr, a to je Desirée. Doprinos razigranom zvuku petka dat će poznata lica lokalne scene - Luton b2b Šćepine Vragolije, Danilo Kas i Sergej Krstić.

Subotu će predvoditi zaštitno lice tech house zvuka - Hot Since 82, koji će nastupiti i na velikom EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaju 25. ožujka u Glavnom hangaru Luke Beograd. Uz njega, program će nositi Michael Bibi, koji je 2019. godine proglašen za najboljeg tech house DJ-a na DJ Awards, zatim brazilski superstar Vintage Culture, ženski indie-techno-house duo Gioli & Assia, prepoznatljive po live nastupima i spoju elektronske muzike s instrumentalnim i vokalnim dionicama, američka zvijezda u usponu Layla Benitez, kao i mladi beogradski producent i DJ Mene. Ova raznolika glazbena selekcija na Dance Areni prenijet će se i na Glavnu scenu gdje će nastupiti house majstor Claptone, kao i jungle pop duo SOFI TUKKER, u live izvođenju. Subota na NSNS donosi dva krajnje autentična izvođača, koji će imati i zasebne setove i zajednički nastup. Jedan je Partiboi69 kojeg inspiriraju ghetto house, Miami bass i Detroit techno, a drugi je hvaljeni izvođač porijeklom s ovih prostora X-Coast. Istog dana stižu i Cici, irska producentica i DJ-ica, koja opisuje sebe kao umjetničku dušu s buntovničkim duhom, kao i talentirane Maria Karan i Jovana Takač.

Za nedjelju, 9. srpnja, EXIT donosi poseban finiš. Spremaju ga berlinski producent i live izvođač Ben Böhmer, zatim Agents Of Time, talijanski duo, sinonim za melodični techno i predstavnici ugledne izdavačke kuće Afterlife, dvojac Mind Against, koji kombinirajući techno i house stvara inovativan, melodičan, minimalistički, filmski zvuk, te veteran regionalne scene s 25 godina uspješne internacionalne karijere Marko Nastić i poznato ime domaće scene Goran Starčević. Za sam kraj ovogodišnjeg Exita sprema se epska završnica koju donosi Keinemusik. Ovaj izuzetni kolektiv je među najtraženijim elektronskim izvođačima današnjice, što su potvrdili i sjajnim nastupom na Burning Man festivalu, a sada im je u ruke prepuštena velika čast - zatvarajući slot Exitovog hrama elektronske glazbe. Posljednji dan na NSNS-u obilježit će zvuk i pojava Patricka Masona, Berlinca koji je clubbing svijet osvojio i oduševio svojim energičnim nastupima, kao i zajednički set Koboya i Ravena, a uvod u ovaj dan napravit će Katalina b2b Muhi i Asarri.

Jedna od najdugovječnijih pozornica Exita, popularni Urban Bug predstavlja svoj program u sastavu Novak, Layzie, Slobodan Jevremović, Carlo, Paragon b2b Impedance, Mark Panic, Mancha, Stiv, Wocky, Rudhaman, Harry Quarter, Milanko Trifunčević, Svemirski Mjau, Runy, Deeman, Migazz, Vanović b2b NEZOOB, The + b2b Mina Poznanović, Dakman b2b Dakissa, Pao Pausto, RanchaTek b2b D.R.N.D.Y, Lanna, Zagi b2b Dimic, Doo b2b Cosmic G, Antrax, Miloš Vujović, Rade Badjin b2b Poliformat, Luka Jukić, Hobin Rude, STAMINA b2b Teodora Jarić, Nemansky b2b Theanilo i TeachR b2b WortexX.

Jednodnevne ulaznice u prodaji od 15. ožujka!

Prodaja jednodnevnih ulaznica počinje 15. ožujka u podne! U ponudi će se naći limitirani kontingent po poklon cijeni od 35 Eur za sve dane i očekuje se da bude rasprodan za nekoliko sati.

Festivalske ulaznice za EXIT 2023 dostupne su po promotivnim cijenama od 65 Eur i uz uštedu od 50%, a mogu se kupiti putem festivalskog sitea i na Entrio.hr.

EXIT festival će biti održan od 6. do 9. srpnja. Na Petrovaradinsku tvrđavu stižu predvodnici najtraženije turneje na svijetu The Prodigy, zatim rap bogovi Wu-Tang Clan, Grammy rekorder Skrillex, kao i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, SOFI TUKKER, LF System, Burak Yeter, Epica, Layla Benitez, Gioli & Assia live, Ben UFO, Avalon Emerson, Carlita, Desiree, Shimza, Cici, Patrick Mason, Partiboi69, X-Coast, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters i mnogi drugi.