Dunja Knebl i Zoran Majstorović u 'Močvari

Riječ je o jedinstvenom spoju dvoje sjajnih muzičara, ali i jednom od albuma koji je obilježio bogatu domaću etno scenu posljednjih mjeseci. Promocija će se održati u nedjelju, 12. ožujka.

Sama ideja zajedničkog rada na albumu Dunje Knebl i Zorana Majstorovića zvučala je fantastično. Dunja je jedna od najvažnijih hrvatskih etno glazbenika i osoba koja neumorno desetljećima promovira (ne samo) hrvatsku tradicijsku ostavštinu. S druge strane Zoran se, osim jazzom, godinama bavi i world music glazbom, a ovaj virtuoz svira veliki broj različitih glazbala iz svih krajeva svijeta.

Ako je sama ideja zvučala fantastično, realizacija je ispala još bolja. Dunja je još jednom izabrala fenomenalne pjesme iz hrvatske baštine, a Zoran je majstorski napisao aranžmane u kojima nas je sve pomalo iznenadio.

Naime, on se odlučio da ovaj album s njima odsvira i gudački kvartet Delta pa su aranžmani na "Soncu" raspisani za gudače i razne druge instrumente koje on svira. Zoran je sve to nazvao 'komornim folkom' što je jako spretna tvorevina, ali ionako nije važno kako se sve to zove - važno je samo da je rezultat maestralan.

"Sonce" je album kojeg je lako slušati veliki broj puta zaredom, a sada ćemo ga imati priliku čuti i u živo i to u punom aranžmanu - uz Dunju i Zorana, na Močvarinoj pozornici gostovat će i gudački kvartet Delta.