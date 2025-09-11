Splitski psi sa smetlišta u neregistrirani smještaj

Udruga Prijatelji životinja uputila je apel splitskom gradonačelniku Tomislavu Šuti da Grad Split konačno osnuje i registrira sklonište za napuštene, ozlijeđene i oduzete životinje. U dopisu navode da je nužno da Split, kao drugi najveći grad u Hrvatskoj, ima svoje gradsko sklonište. Trenutačno se Grad Split oslanja na ugovor sa skloništem u drugoj županiji, što nije održivo ni dostojno grada ove veličine i resursa. Također, to onemogućava i otežava provedbu zakonskih propisa, npr. odredbe da sklonište mora nađenoj ozlijeđenoj životinji osigurati veterinarsku pomoć odmah, a najkasnije unutar dva sata od primitka prijave. Unatoč dugogodišnjim bezbrojnim razgovorima i prijedlozima za izgradnju azila, Grad Split i dalje nema sklonište kojemu je on osnivač, što je sramotno.

Psi uz smetlište i gradilište umjesto u registriranom skloništu

Aktualna situacija pokazuje svu težinu problema. Prije godinu i pol otkriveno je 67 pasa i dva vuka koje je psihijatar Tomislav Pelivan držao u odvratnim uvjetima radi uzgoja za borbe. Dio pasa je stradao, dio su zbrinule udruge, a preostale je Grad smjestio u privremeni i neregistrirani prostor uz odlagalište otpada Karepovac, svega nekoliko metara od gradilišta državne ceste i teške mehanizacije. „Već znatno traumatizirani psi ondje su izloženi buci i stresu, a na toj lokaciji nije niti moguća njihova rehabilitacija. Veterinarska inspekcija trenutačno stanje naziva 'privremenim smještajem', no takvo rješenje ne postoji u zakonu i upravo zato nužno je osnovati registrirano sklonište", ističe Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.



Privremeni smještaji su nezakoniti i skupi

Naglašava da preostali psi moraju biti hitno premješteni isključivo u registrirano sklonište, bilo to za njih privremeno ili trajno rješenje: „Grad Split započeo je premještanje pasa s Karepovca na novu lokaciju na Trgovačko-transportnom terminalu Split, koju u suradnji s Hrvatskim cestama uređuje kao još jedno privremeno sklonište, ali ono, prema našim saznanjima, nije registrirano. No zakon ne poznaje pojam 'privremeno sklonište' - postoje samo registrirana skloništa, koja odobrava Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i koja moraju raditi prema propisanom pravilniku. Privremeni smještaji su, dakle, nezakoniti, a Grad Split troši na njih golema sredstva kojima je dosad već mogao izgraditi stalno gradsko sklonište. Registracija skloništa bila bi i zakonski i financijski najracionalnije rješenje jer bi Grad prestao plaćati usluge drugim skloništima, dobio bi mogućnost samostalnog djelovanja, a ispunjenjem uvjeta za smještaj dvadesetak pasa automatski bi bili stvoreni uvjeti i za trajno, gradsko sklonište."



Dubrovnik pokazuje da se može

Prijatelji životinja istaknuli su da je problem smještaja oduzetih pasa razotkrio nespremnost Grada da odgovori na ovakve izazove. Bez izgradnje gradskog skloništa ponavljat će se slične situacije, a Split i dalje neće imati zakonski utemeljen smještaj za napuštene životinje. Poručili su gradonačelniku Šuti da je izgradnja i registracija stalnog skloništa jedino učinkovito i isplativo rješenje kojim bi se Split svrstao među gradove koji ispunjavaju zakonske obaveze. Na to ukazuje pozitivan primjer Dubrovnika, koji je nakon problema sa psima na Žarkovici osnovao javnu ustanovu i stvorio uvjete za rad prvog registriranog skloništa grada Dubrovnika. Split treba imati svoje gradsko sklonište neovisno o planovima za županijsko sklonište s obzirom na to da će takvo županijsko sklonište trebati pokrivati čak 54 preostalih gradova i općina Splitsko-dalmatinske županije, prostorno najveće u Hrvatskoj.



Split ne provodi osnovne zakonske obaveze

Iz Udruge podsjećaju i da Grad Split nije proveo kontrolu mikročipiranja pasa, ne financira kastracije skrbničkih (vlasničkih) pasa i mačaka, nije podijelio kućanstvima uz račune za komunalne usluge letke o zakonskim obavezama skrbnika kućnih ljubimaca i tako dalje. Dakle, Grad Split ne provodi ni osnovne zakonske obaveze iz područja zaštite životinja.

„Ako su i manji gradovi i udruge već osnovali skloništa, Split sa svojim resursima nema nikakav izgovor. Ovo je prilika da Split napokon dobije trajno rješenje i postane primjer odgovorne provedbe zakona. Građani Splita zaslužuju grad koji poštuje zakone i pokazuje humanost prema životinjama, a ne grad koji probleme gura pod tepih dok psi pate uz odlagalište otpada", zaključuju Prijatelji životinja. Građani mogu podržati inicijativu za izgradnju gradskog skloništa u Splitu potpisivanjem peticije na www.prijatelji-zivotinja.hr.