Geberit štedi resurse pametnijom ambalažom

Manje je više - i kada je riječ o ambalaži

Od skladišta, preko dostavnih vozila pa sve do ulaza u domove - ambalaža se brzo gomila i jednako brzo završava u otpadu. Zato Geberit provodi sveobuhvatnu optimizaciju: od kartonskih kutija i plastične folije, preko drvenih paleta i zaštitnih čepova pa sve do tiskanih uputa, naljepnica i ljepljive trake - svi elementi ambalaže analiziraju se prema potrošnji materijala i utjecaju na okoliš.

„Zaštitna funkcija ambalaže uvijek je na prvom mjestu. No velik dio ambalaže moguće je osmisliti s manje materijala ili recikliranih komponenti - bez kompromisa po pitanju sigurnosti proizvoda", objašnjava Konstanze Smith, inženjerka za ambalažu u Geberitu.

Jasno definirani ciljevi



Geberitova strategija ambalaže usklađena je s novim europskim propisima o ambalaži i provodi se postupno, po proizvodnim grupama. Gdje god je moguće, ambalaža se redizajnira s ciljem smanjenja potrošnje materijala. Ciljevi do 2030. su:

Smanjenje količine ambalaže za 10 % u odnosu na 2023. godinu

Najmanje 35 % recikliranog udjela u plastičnoj ambalaži

70 % reciklabilne ambalaže

Manje otpada

Optimizacija ne donosi koristi samo okolišu, već i kupcima. Manje otpada znači i manje troškova za zbrinjavanje, a pojednostavljeno raspakiravanje štedi vrijeme i trud. Manje pojedinačnih pakiranja znači i manje sortiranja - osobito kod većih narudžbi.

30 % manje ambalaže za Geberit AquaClean tuš WC uređaje

Učinak je jasno vidljiv na modelima Geberit AquaClean Mera i Sela Round: kartonska ambalaža i zaštitni umetci smanjeni su za više od trećine, uz jednaku razinu zaštite. Time se ne štedi samo materijal, već se i smanjuje CO₂ otisak za oko 90 tona godišnje. I modeli AquaClean Sela Square i Alba isporučuju se u optimiziranoj ambalaži.

Ušteda u plastici i papiru

Potencijal se vidi i kod manjih proizvoda: tipke za ispiranje Sigma01, Sigma20 i Sigma30 odsad dolaze bez plastičnih vrećica. Time se godišnje uštedi gotovo 4 tone plastike. Uz to, optimizacijom tiskanih uputa smanjena je potrošnja papira za oko 27 tona. Sveukupno, to znači 25 % niže emisije CO₂ kod ambalaže za ove modele.

Digitalno umjesto printano

Digitalizacija tehničke dokumentacije - poput uputa za montažu i kataloga proizvoda - donosi dodatne uštede. Postupnim prelaskom na digitalne formate Geberit svake godine štedi više od 1000 tona papira i oko 800 tona CO₂.