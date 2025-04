Spektakularnim eventom BYD obilježio dolazak na hrvatsko tržište

BYD, vodeći svjetski proizvođač vozila nove energije, službeno je stigao u Hrvatsku, nakon spektakularnog eventa održanog preksinoć u Zagrebu. Ekskluzivna prezentacija za više od 300 uzvanika potvrdila je snažan interes medijske, tehnološke i poslovne zajednice za vozila koja ovaj globalni inovator sada dovodi i u Hrvatsku.

Ključne strateške smjernice strategije BYD-a, naprednu tehnologiju i modele vozila predstavili su Jeremy Wang, Regional director, David Kušanić, Deputy country manager Croatia & Slovenia, Yi Sun, Head of product i Aidan Smith (Regional sales excellence lead) iz kompanije BYD Europe. Na početku svečanosti okupljene je pozdravio i veleposlanik Narodne Republike Kine u Hrvatskoj, Nj. E. g. Qi Qianjin.

BYD je prepoznao značajan potencijal za razvoj hrvatskog tržišta električnih vozila, kao i potrebe suvremenih vozača koji traže visok stupanj inovativnosti, snažne performanse i ekološku prihvatljivost. Svi prisutni mogli su se osobno uvjeriti u izvanrednu tehnologiju koju je BYD samostalno razvio uključujući vlastite pogonske sustave, baterije, poluvodiče za automobile te motore i sustave za upravljanje motorima.

Kupcima u Hrvatskoj dostupna su četiri modela putem distributera Auto Hrvatska i Harmony New Energy Auto Service Zagreb. SEAL je sportska limuzina s dosegom do 570 kilometara i brzim punjenjem do 150 kW. SEAL U nudi iste visokotehnološke komponente, ali u SUV verziji s povišenom pozicijom vozača. Treći potpuno električni model je SEALION 7, najnapredniji električni SUV koji od 0-100 km/h ubrzava za 4,5 sekunde zahvaljujući motoru koji postiže 23.000 okretaja u minuti. SEAL U DM-i je plug-in hibrid s ukupnim dosegom do čak 1.080 kilometara.

Prvi modeli već su izloženi u BYD pop up storeu Auto Hrvatska Zagreb u City Centar One West, Jankomir 33, Zagreb i Harmony New Energy Auto Service (Savska cesta 43, Zagreb). Za probnu vožnju prijavite se na https://www.byd.com/hr/test-drive.đ