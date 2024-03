Spavate li pred televizorom? Nemojte ;)

Nije rijetkost da se zaspe pred televizorom... štoviše, većina ljudi to napravi tijekom tjedna jer ih posao dovoljno izmori... no, to je sve samo ne dobro za nas.

Naime, umjetno svjetlo s TV ekrana može poremetiti prirodni ciklus spavanja i budnosti vašeg tijela. Svjetlost ekrana sprječava vaše tijelo u proizvodnji hormona koji doprinosu kvalitetnom snu. Zasloni pametnih telefona i druge elektronike emitiraju plavu svjetlost koja može suzbiti proizvodnju melatonina u vašem tijelu. Melatonin je hormon koji stvara epifiza i pomaže u regulaciji cirkadijanog ritma i ciklusa spavanja.

Loše utječe mozak - loš san negativno utječe na rad vašeg mozga. Pamćenje je slabije, raspon pažnje i vještine donošenja odluka. S vremenom vam spavanje pred TV-om može otežati učenje, fokusiranje i razumijevanje informacija, kaže ovaj stručnjak. Također, problemi sa spavanjem, osim što stvaraju poteškoće sa zdravljem i normalnim dnevnim funkcioniranjem, često narušavaju i međuljudske odnose. Kad je čovjek iscrpljen od nespavanja, teško može provoditi kvalitetno vrijeme u društvu drugih ljudi.

Smanjuje kvalitetu spavanja - istraživanja su pokazala da gledanje televizije prije spavanja može pogoršati san. Jaka svjetla i uzbudljiv sadržaj TV emisija održavaju vaš mozak aktivnim zbog čega se ne možete opustiti u kvalitetno spavati. Vjerojatno ćete se buditi noću i ujutro osjećati umorno.

Uzrokuje bolove u leđima i vratu - osim što vam kvari san, spavanje pred televizorom zna uzrokovati probleme u mišićima i kostima, kaže Trevor. "Čudni položaji, posebno na sofi, mogu opteretiti mišiće vrata i leđa što dovodi do ukočenosti, bolova, pa čak i kronične boli tijekom vremena. Nedostatak odgovarajuće potpore i poravnanja vaše kralježnice može pogoršati postojeće probleme ili pridonijeti novim ", pojasnio je.

Vodi do problema s cirkulacijom - spavanje na način koji pritiska određene dijelove tijela zna remetiti pravilan protok krvi. To može uzrokovati utrnulost, trnce i osjećaj nelagode, osobito u rukama i nogama. Ako to potraje dulje vrijeme, može dovesti do ozbiljnih problema s cirkulacijom pa čak i uzrokovati stanja poput duboke venske tromboze, upozorio je Trevor

Sve u svemu, kad vidite da ne možete izdržati, lijepo idite u krevet, to je najbolje...