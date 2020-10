Sony predstavlja Apple TV aplikaciju

Sony Europe je objavio da njegovi korisnici od sada mogu pristupiti Apple TV aplikaciji na odabranim modelima Sonyjevih pametnih televizora kako bi uživali u Apple TV+, Apple TV kanalima, novim i popularnim filmovima te personaliziranim i pomno odabranim preporukama.

Apple TV aplikacija će na europskom tržištu od danas postupno biti dostupna na XH90 seriji Sony TV prijemnika putem ažuriranja softvera.

Apple TV aplikacija okuplja sve mogućnosti gledanja omiljenih emisija i filmova na jednom mjestu. Aplikacija sadrži Apple TV+, Appleov novi pretplatni video servis koji donosi originalne serije, filmove i dokumentarce najkreativnijih svjetskih stvaralaca priča, uključujući 'The Morning Show,' 'See,' 'Defending Jacob,' 'Ted Lasso,' 'Greyhound,' 'The Banker,' 'Boys State' i 'Beastie Boys Story.' Također, putem Apple TV aplikacije, korisnici se mogu pretplatiti na Apple TV kanale i gledati sadržaj bez oglasa i na zahtjev izravno na Apple TV aplikaciji. Preko Family Sharing značajke, do šest članova obitelji može dijeliti pretplatu na Apple TV kanale koristeći njihov osobni Apple ID i lozinku.

Sonyjevi pametni televizori pružaju korisnicima jednostavan pristup nizu sadržaja i usluga. Uz Sonyjeve najbolje u klasi X1 procesore, TRILUMINOSTM zaslon i prožimajuće zvučne značajke, korisnici mogu doživjeti sadržaj baš onako kako je njegov tvorac to zamislio s Apple TV aplikacijom. Korisnici pametnih TV prijemnika tvrtke Sony mogu pretraživati Apple TV aplikaciju kako bi kupili ili posudili više od 100,000 filmova i TV emisija, uključujući naslove dostupne u 4K HDR rezoluciji s Dolby Atmos zvukom, kao i uživali u personaliziranim i pomno odabranim preporukama te pristupili svojoj biblioteci kupljenih filmova i TV serija. Odabrani Sonyjevi televizori također podržavaju značajke AirPlay 2 i HomeKit. Uz AirPlay 2, korisnici mogu jednostavno reproducirati videozapise i drugi sadržaj s njihovog iPhonea, iPada ili Mac računala izravno na svoj pametni televizor. Značajka HomeKit omogućava korisnicima jednostavno i sigurno upravljanje Sonyjevim pametnim televizorom koristeći Home aplikaciju ili pitajući Siri na njihovom Apple uređaju.

Korisnici se na Apple TV+ mogu pretplatiti preko Apple TV aplikacije na Sonyjevim pametnim televizorima, iPhoneu, iPadu, Apple TVu, iPod touch, Mac i drugim platformama, uključujući tv.apple.com, po cijeni od €4.99/£4.99 mjesečno. U ograničenoj ponudi, korisnici koji kupe novi iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch ili Mac mogu godinu dana besplatno uživati u sadržaju Apple TV+.

Apple TV aplikacija će biti dostupna na odabranim modelima televizora tvrtke Sony iz 2018. godine te većini modela iz 2019. i 2020. do kraja godine.