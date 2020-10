Predstavljen Mi 10T u Zagrebu

Globalni tehnološki lider Xiaomi danas je u suradnji s tvrtkom Bijelić Co, ovlaštenim distributerom Xiaomija za Hrvatsku, Sloveniju, Austriju i Crnu Goru predstavio najnoviju Mi 10T seriju. Predstavljanje se održalo u prostorima Mi Store Arena, prvog službenog Xiaomi Storea na hrvatskom tržištu, otvorenog u prosincu 2018. godine u zagrebačkom Arena Centru.

Predstavljanje Mi 10T serije koju čini trojac Mi 10T Pro, Mi 10T i Mi 10T Lite otvorio je Viktor Bijelić, predsjednik Uprave Bijelić Co. „Suradnja tvrtke Bijelić Co i Xiaomija započela je 2018. godine otvaranjem Mi Storea u kojem se trenutno nalazimo. Danas, 2 godine nakon, svjedočimo sve jačoj i široj dostupnosti Xiaomijevih proizvoda u Hrvatskoj. Uspješno smo odgovorili na sve izazove koje je korona kriza donijela pokrenuvši u veljači ove godine hrvatski online Mi Store. U srpnju smo otišli korak dalje te proširili naše poslovanje i u regiji Jug otvorivši prvi Mi Store u Splitu, u sklopu City Center one Split. Želimo biti još bliže našim korisnicima, omogućiti im laku dostupnost bogatog portfelja Xiaomijevih uređaja, a s našim ćemo širenjem poslovanja i suradnje s globalnim liderom, Xiaomijem nastaviti i u narednom periodu", istaknuo je Viktor Bijelić.

„U srcu svih naših aktivnosti je korisnik. Zajednički cilj Xiaomija i tvrtke Bijelić Co sastoji se u osiguranju maksimalno jednostavne i lake dostupnosti Xiaomijevih proizvoda. Zahvaljujući sveobuhvatnoj distribucijskoj mreži tvrtke Bijelić Co u samo nekoliko tjedana nakon globalnog predstavljanja Mi 10T serije, danas smo, u našem Mi Storeu u Zagrebu, korisnicima osigurali dostupnost Mi 10T Pro, Mi 10T i Mi 10T Lite pametnih telefona. Svjesni smo da je Xiaomi jedini globalni lider pametnih telefona koji nudi savršen omjer cijena, performansi i kvalitete uređaja, a to nam svakodnevno potvrđuje veliki interes korisnika na hrvatskom tržištu. Upravo zato mi želimo našim korisnicima pravovremeno osigurati dostupnost novih uređaja i u tome smo uspjeli! U prosincu 2018. godine otvorili smo prvi Mi Store u Areni Centar Zagreb, a ove godine smo dodatnu ekspanziju realizirali kroz pokretanje online Mi Storea te otvorenje Mi Storea u Splitu. Danas, ovdje, svjedočimo novoj Mi 10T seriji koja zaista donosi potpuno novu dimenziju korištenja pametnih telefona kojoj nema premca na tržištu pametnih telefona", naglasila je Katarina Mihalj, voditeljica komunikacija Bijelić Co.

Mi 10T seriju predstavio je i Goran Mudrovčić, Xiaomi predstavnik za hrvatsko tržište naglasivši da „Mi 10T serija podiže kreativnost korištenja uređaja korisnika na razinu koju nikada do sada nisu iskusili, a upravo zbog toga slogan ovog moćnog trojca glasi Power Your Creativity." Da globalnom tehnološkim lideru Xiaomiju zaista nema premca u kontinuiranom lansiranju pametnih telefona već smo se uvjerili, no ovaj nas je put, moramo priznati, oduševio svojom moćnom Mi 10T serijom. S ponosom mogu reći kako smo vrlo brzo, nakon globalnog predstavljanja, osigurali dostupnost Mi 10 T serije našim korisnicima. Vođeni misijom i vizijom tehnološkog diva, nastojimo biti u korak s potrebama naših korisnika te im omogućiti brzu dostupnost uređaja i iznadprosječnu kvalitetu. Odgovorno tvrdim kako je Mi 10T serija vjeran dokaz uzrečice: „Value for money", rekao je Goran Mudrovčić.

Mi 10T Pro i Mi 10T

Nova dimenzija kreativnosti i istraživanja uz nastavak Xiaomijevog dobro poznatog nasljeđa kamere ultra visoke rezolucije

Ne može se poreći ključna uloga koju Xiaomi ima u stvaranju kamere od 108MP od samog predstavljanja prve kamere na svijetu od 108MP za pametne telefone do uvođenja bezbrojnih inovacija softvera za fotografiju samo u protekloj godini. Mi 10T Pro nastavlja ovo Xiaomijevo nasljeđe kamere ultra visoke rezolucije s podrškom za OIS i 8K video s impresivnom 108 glavnom kamerom. No, tu nije kraj. Naime, i Mi 10T Pro i Mi 10T opremljeni su trostrukom kamerom koju, uz glavnu kameru, čine 13 MP ultra široka kamera te 5MP makro kamera dok se s prednje strane nalazi 20 MP selfie kamera.

Uređaji su opremljeni kamerama koje će u svakom trenutku uhvatiti važne trenutke korisnika pri čemu Xiaomi nudi i nove dinamične softverske značajke za fotografiranje. Šest samostalnih načina rada s dugotrajnom ekspozicijom omogućuje korisnicima snimanje umjetničkih snimki, od Moving crowd načina, koji se fokusira na neaktivni objekt dok zamućuje dinamično okruženje, preko Star trails načina, koji stvara efekt zvjezdanog neba do Photo Clones načina koji vas snima na četiri različita načina. Osim toga, tu su i tri nova filtera za fotografije Cyberpunk, Gold vibracije i Black ice pomažu oživjeti željeno raspoloženje .

Pomičući granice još dalje, Mi 10T Pro i Mi 10T, također, nude nove video značajke. Video Clones donosi mogućnost dvostrukog snimanja korisnika u jednom videu, dok Dual Video može istovremeno snimati s prednje i stražnje kamere uređaja, što ga čini idealnim za hvatanje reakcija iznenađenja. Tu je i Time-lapse selfie video koji omogućuje korisnicima stvaranje efekta brzog premotavanja unaprijed za zanimljivije vlogove.

Glatko korištenje uređaja uz 144Hz AdaptiveSync TrueColor zaslon

Mi 10T Pro i Mi 10T opremljeni su jednim od najboljih ravnih zaslona dostupnih na bilo kojem pametnom telefonu danas, s vodećom brzinom osvježavanja od 144 Hz za pokretanje. Iako zasloni s velikom brzinom osvježavanja često postaju žrtve velike potrošnje energije i nedosljednih brzina kadrova, Xiaomijev AdaptiveSync zaslon automatski se podudara s brzinom kadrova po sekundi (FPS - Frames per Seconds. Osim toga, AdaptiveSync zaslon jamči nesmetano iskustvo i optimalno korištenje baterije, a zahvaljujući Motion Estimation i Motion Compensation (MEMC) tehnologijom Mi 10T Pro i Mi 10T mogu ubaciti više kadrova kako bi videozapis bio ugodniji za gledanje. Uz P3 opseg boja i TrueColor liniju, zaslon nudi izuzetno širok raspon i preciznost boja. Reading mode 3.0 simulira teksturu papira kako bi zaštitio oči korisnika, dok Sunlight display 3.0 automatski pojačava kontrast i prilagođava dinamičko zasićenje boja na otvorenom. S ugrađenim senzorom ambijentalne svjetlosti od 360 °, zaslon može inteligentno prilagoditi svjetlinu, čak i u uvjetima pozadinskog osvjetljenja.

Qualcomm® Snapdragon 865 TM procesor, baterija od 5000 mAh i Middle Middle Tab tehnologija brzog punjenja

Opremljeni vodećim Qualcomm® Snapdragon TM 865 procesorom, Mi 10T Pro i Mi 10T nude ekstremnu energetsku učinkovitost, performanse i 5G povezanost. Xiaomijeva 5G umreženost osigurava još jaču kompatibilnost s više mreža na više lokacija. Korisnici će također doživjeti novo iskustvo igranja na radnoj površini zahvaljujući Qualcomm® Adreno TM 650 GPU, dok će baterija snage 5000 mAh napajati pametne telefone cijeli dan. Zahvaljujući tehnologiji optimizacije napajanja baterije, pametni telefoni oslobađaju više energije za dulji vijek trajanja baterije, a kada je potrebno brzo napajanje energijom tu je i Middle Middle Tab tehnologija te izuzetno brzi 33W žični punjač.

Mi 10T Lite

Ultra čista 64 MP četverostruka kamera

Mi 10 Lite opremljen je elitnom četverostrukom kamera koju čine 64 MP primarna kamera, 8 MP ultra široka kamera, 2 MP makro kamera i senzor dubine od 2MP za besprijekorno jasnu sliku u bilo kojem trenutku. S prednje strane nalaze se 16MP selfie kamera. Novi softverski alati kao što su six Long Exposure modes, Time-lapse selfie, Timed burst i Dual Video nude korisnicima mogućnost snimanja jedinstvenih i kreativnih slika bez potrebe za dodatnim softverima za uređivanje.

Glatkoća korištenja s 120Hz AdaptiveSync zaslonom

Uz impresivnu brzinu osvježavanja od 120 Hz, Mi 10T Lite automatski se prilagođava najprikladnijoj brzini osvježavanja, ovisno o vrsti sadržaja koji se gleda. Bilo da je riječ o streamingu filma, gledanju omiljene TV serije ili igranju mobilne igre, Mi 10T Lite nudi optimalno iskustvo gledanja koje može pratiti različite sadržaje. Za one koji uživaju čitati na telefonu, a žele izbjeći neprestano naprezanje očiju, tu je i Reading mode 3.0.

Qualcomm® Snapdragon TM 750G i 4.820mAh baterija

Qualcomm® Snapdragon TM 750G procesor nudi neusporedivu energetsku učinkovitost, i nevjerojatne brze performanse. S potpuno novim 5G procesorom, Mi 10T Lite nudi 5G za svakoga. Nadalje, njegova velika baterija od 4820 mAh (tip) i mogućnosti brzog punjenja od 33 W u potpunosti olakšava obavljanje svakodnevnih izazova.

Mi 10T Pro dolazi u varijantama od 8 GB RAM + 128/256 GB ROM, Mi 10T u varijantama od 6 GB RAM + 128 GB ROM te 8 GB RAM + 128 GB ROM, dok Mi 10T Lite u varijantama od 6 GB RAM + 64/128 GB ROM. Mi 10T serija dostupna je u zagrebačkom i splitskom Mi Storeu te u sklopu online Mi Storea https://mi.hr/, ovlaštenog distributera, tvrtke Bijelić Co. Za sve Xiaomi uređaje kupljene u sklopu online i fizičkog Mi Storea i/ili kod partnera osigurava se i visokokvalitetan servis, garancija te softver na matičnom jeziku zemlje u kojoj je uređaj kupljen, što omogućuje maksimalnu pristupačnost i lakoću korištenja Xiaomijevih uređaja.